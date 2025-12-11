La Plataforma Patria continúa realizando los depósitos establecidos para los programas sociales previstos para la segunda semana de diciembre en Venezuela. Por ello, este jueves se recomienda a los usuarios revisar con frecuencia sus avisos en la plataforma, pues está previsto que se activen nuevos bonos durante la jornada. A continuación, te contamos todos los detalles.

Nuevos bonos de la Patria fueron activados: revisa AQUÍ la lista disponible este 11 de diciembre

100% Amor Mayor: Pensionados: 130,00 bolívares.

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 1.485,10 bolívares.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 990,00 bolívares.

¿Cuál es el subsidio que ya se está pagando?

Recientemente, la Plataforma Patria comenzó a distribuir el Bono de Corresponsabilidad y Formación correspondiente a diciembre de 2025.

Este beneficio está destinado específicamente a los empleados de la administración pública que forman parte de la nómina especial.

Así debes registrarte en Patria para acceder al bono

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

