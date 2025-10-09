Este 9 de octubre, continúa la distribución de ayudas económicas en Venezuela a través del Sistema Patria. Los beneficiarios reciben los bonos directamente en sus billeteras digitales, con una notificación por mensaje de texto que confirma la transacción. Para revisar los depósitos, los usuarios pueden ingresar fácilmente a la aplicación veMonedero, una herramienta que permite verificar los movimientos de forma ágil y segura. A continuación, te informamos cuál es el subsidio disponible en la jornada de hoy.

¡Nuevos Bonos del Sistema Patria! Conoce los montos y quiénes reciben el beneficio este mes de octubre

Entre los subsidios entregados en esta jornada por el Gobierno nacional, destacan los siguientes beneficios dirigidos a sectores específicos de la población:

Bono Corresponsabilidad y Formación : Dirigido exclusivamente al personal docente en ejercicio bajo el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). Este beneficio tiene un valor de 8.950 bolívares , lo que equivale aproximadamente a 46,77 dólares estadounidenses , de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

: Dirigido exclusivamente al personal docente en ejercicio bajo el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). Este beneficio tiene un valor de , lo que equivale aproximadamente a , de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Bono 100% Amor Mayor: Otorgado a adultos mayores que aún no reciben pensión por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). El monto asignado es de 130 bolívares, equivalente a unos 0,67 dólares según el tipo de cambio vigente.

Los pagos serán anunciados directamente a los usuarios mediante mensajes de texto enviados desde los números 3532 o 67373, identificados con el sistema Patria. Para confirmar que el depósito fue realizado, los beneficiarios pueden ingresar a la app veMonedero, donde se reflejan todos los movimientos asociados a su cuenta digital de forma clara y segura.

¿Qué debes hacer para cobrar el bono Contra la Guerra Económica?

Para garantizar la recepción efectiva del bono, el Sistema Patria recuerda a los beneficiarios la importancia de cumplir con ciertos requisitos dentro de la plataforma. Entre ellos, mantener actualizada la información del núcleo familiar, contar con una cuenta bancaria activa debidamente vinculada, verificar los datos de contacto —como el número telefónico y el correo electrónico registrados— y participar en las encuestas socioeconómicas disponibles, esenciales para el perfilamiento y validación de cada caso.

El Bono Guerra Económica es otro subsidio muy esperado por miles de Venezolanos.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.