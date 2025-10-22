El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha habilitado una nueva alternativa para la recuperación de contraseñas en su plataforma digital en Venezuela. Ahora, los usuarios podrán restablecer su acceso mediante un código enviado por mensaje de texto (SMS), lo que representa un paso importante para agilizar los trámites en línea y mejorar la experiencia dentro del sistema.

¿Olvidaste tu clave del SAIME? Ahora puedes recuperarla por SMS: Así se hace

Esta actualización busca facilitar el ingreso a los servicios del Saime, especialmente en momentos donde el acceso rápido y seguro es clave. A continuación, te contamos todos los detalles para este proceso.

La clave de acceso al sistema del Saime es fundamental para realizar trámites como la solicitud de pasaportes, el seguimiento de documentos o la verificación de citas. En situaciones donde la contraseña ha sido olvidada o no es reconocida, la nueva opción de recuperación por mensaje de texto (SMS) permite resolver el inconveniente de forma rápida y completamente en línea, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina del organismo.

Pasos para restablecer contraseña en SAIME

El proceso de recuperación es sencillo y completamente en línea. Para comenzar, el usuario debe ingresar al portal oficial: www.saime.gob.ve y hacer clic en la opción “Iniciar Sesión”.

Una vez allí, debe seleccionar “¿Olvidó su contraseña?”, ingresar su número de cédula y especificar si es venezolano o extranjero. Tras confirmar los datos, el sistema desplegará las opciones disponibles para restablecer el acceso, entre ellas:

Vía correo electrónico registrado

A través de un código enviado por mensaje de texto (SMS)

Verificación adicional: preguntas de seguridad

Creación de nueva clave

Si el usuario decide recuperar su acceso mediante preguntas de seguridad, deberá superar esta etapa respondiendo correctamente los datos previamente configurados. Alternativamente, al escoger la opción de verificación por SMS, el sistema enviará un código único al teléfono móvil vinculado a la cuenta. Este código será válido por un período de 20 minutos. Tras haber entrado en el sitio web, se habilitará la posibilidad de crear una nueva clave de acceso, ajustada a los estándares de seguridad exigidos por la plataforma.

Exigencias de la nueva clave

Para completar el proceso, el sistema solicita que la nueva contraseña cumpla con una serie de requisitos mínimos: tener al menos ocho caracteres, incluir una letra mayúscula y números. Una vez ingresada y seleccionada la opción “Validar”, la plataforma procesará la solicitud y, si todo está en orden, confirmará la actualización. A partir de ese momento, el usuario podrá ingresar nuevamente a su cuenta sin dificultades.