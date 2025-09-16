La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha iniciado el proceso de búsqueda para definir al próximo seleccionador nacional, luego de la salida del argentino Fernando Batista. Entre los nombres que suenan con mayor fuerza destaca el de Ricardo Gareca, quien se perfila como uno de los principales candidatos para tomar el mando de la Vinotinto de cara a los próximos desafíos internacionales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Otra vez será rival de Perú en las Eliminatorias? Ricardo Gareca suena como candidato para dirigir esta elección de Conmebol: este sería su posible destino

En medio de la búsqueda por un nuevo estratega para el conjunto llanero, el nombre del ‘Tigre’ ha cobrado protagonismo en los últimos días, según reportó RPP. No obstante, el periodista venezolano José Pineda aseguró que el exentrenador de Perú no es la única opción que maneja la Federación Venezolana de Fútbol, ya que hay varios técnicos en evaluación para asumir el desafío que dejó vacante Batista.

Según una reciente publicación en la red social X (antes Twitter), el venezolano Rafael Dudamel, actual técnico del Deportivo Pereira, también figura entre los candidatos con mayores posibilidades para asumir el mando de Venezuela. “Rafael Dudamel, el que mejor está posicionado para la FVF, pero no consta del apoyo de otra parte de la directiva”, comenta.

“Ricardo Gareca, mucha experiencia y sería una de las apuestas del entorno de la selección para construir el proceso para el 2030″, agregó el conocido comunicador.

Por último, Pineda dio más detalles sobre la posible incorporación de Dudamel. “Dudamel no irá a dirigir en la selección como interino, en caso de hacerlo sería para el proceso de las Eliminatorias desde el inicio. Todavía no se han comunicado con ningún cuerpo técnico ni con ningún entrenador”.

Ricardo Gareca es una posibilidad para dirigir a Venezuela en las próximas Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos (+21) Clasificado Ecuador: 29 puntos (+9) Clasificado Colombia: 28 puntos (+10) Clasificado Uruguay: 28 puntos (+10) Clasificado Brasil: 28 puntos (+7) Clasificado Paraguay: 28 puntos (+4) Clasificado Bolivia: 20 puntos (-18) Venezuela: 18 puntos (-10) Perú: 12 puntos (-15) Eliminado Chile: 11 puntos (-18) Eliminado

Resultados de la jornada 18 de las Eliminatorias