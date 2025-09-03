La situación económica en Venezuela continúa siendo un desafío diario para gran parte de la población. En medio de este panorama, el Bono de Corresponsabilidad y Formación se ha convertido en un alivio esperado por muchos trabajadores del sector público que están registrados en el Sistema Patria. Y, teniendo en cuenta que recién empezó este mes de septiembre, crece la incertidumbre entre los beneficiarios: ¿cuándo se hará efectivo el pago? ¿Cuál será el monto asignado esta vez? Aunque el subsidio no tiene una fecha fija de entrega, cada nueva emisión despierta expectativas, ya que representa un ingreso adicional en tiempos difíciles.

El inicio de septiembre trajo una sorpresa para muchos trabajadores públicos: el Sistema Patria activó de manera anticipada el pago del bono “Corresponsabilidad y Formación”, rompiendo con la rutina habitual de entrega y generando reacciones inmediatas entre los beneficiarios.

A través de su canal en la plataforma de mensajería Telegram, Patria Digital anunció que el monto asignado para este bono es de 10.000 bolívares. Esta cantidad equivale a 66,31 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondiente al 2 de septiembre.

El bono comenzó a entregarse de forma escalonada durante la primera semana de septiembre y está destinado a trabajadores del sector público, incluyendo a quienes forman parte de la nómina especial, empresas estratégicas del Estado y personal militar. Cabe resaltar que el monto del beneficio no es uniforme, ya que varía según el organismo en el que labore el trabajador y el cargo que ocupe.

Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)

Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE)

Ministerio de Defensa (MPPD)

Cancillería

Presidencia, etc

Requisitos para recibir el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Estar formalmente registrados en el Sistema Patria.

Mantenerse activos en el MPPE.

Haber completado el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.

¿Qué bonos activó el Sistema Patria en agosto?

Bono Único Familiar: De 1.890 bolívares.

100% Amor Mayor: De 130 bolívares.

Beca Universitaria: De 708,80 bolívares.

Corresponsabilidad y Formación: De 15.000 bolívares.

Ingreso de Guerra Económica: De 16.080 bolívares.

Somos Venezuela: De 708,80 bolívares el 18 de agosto.

Ingreso de Guerra Económica: De 15.008 bolívares.

Beca Enseñanza Media: De 472,50 bolívares.

Ingreso de Guerra Económica: De 6.700,00 bolívares.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.