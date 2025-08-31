En los próximos días, el Sistema Patria iniciará la entrega de diversas bonificaciones sociales dirigidas a distintos sectores de la población. Estas asignaciones, que se otorgan de manera mensual, forman parte de las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo Nacional para respaldar a las familias venezolanas.

La entrega se llevará a cabo en la primera semana de septiembre, y contempla pagos que serán acreditados directamente en la billetera digital de los usuarios, con ajustes recientes en los montos que percibirán los beneficiarios. A continuación, te contamos qué subsidios se pagarán en los próximos días.

¿QUÉ BONOS SE ESTARÁN PAGANDO EN LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE?

Durante el período comprendido entre el 1 y el 6 de septiembre se entregarán dos bonificaciones principales:

Bono Único Familiar: agrupa a los programas Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. En agosto los montos oscilaron entre 630 y 1.890 bolívares, y se espera que ahora aumenten, quedando alrededor de 720, 1.460 y 2.160 bolívares.

agrupa a los programas Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. En agosto los montos oscilaron entre 630 y 1.890 bolívares, y se espera que ahora aumenten, quedando alrededor de 720, 1.460 y 2.160 bolívares. Misión 100% Amor Mayor: destinado a adultos mayores que no cuentan con la pensión del IVSS.

Los montos son referenciales y pueden ajustarse según las directrices del Gobierno.

Foto: EFE

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DE ALGÚN BONO?

Las personas seleccionadas reciben un mensaje de texto proveniente del número 3532. Con esa notificación deben ingresar a la Plataforma Patria, revisar su perfil y aceptar el subsidio. Además, quienes tengan instalada la aplicación veMonedero en sus teléfonos pueden confirmar directamente allí el depósito y dar uso a los recursos asignados, según informa la plataforma Meridiano.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

El cobro de cualquier subsidio se realiza por el Sistema Patria. Los pasos a seguir son: ingresar al portal del Sistema Patria e iniciar sesión, dirigirse a ‘Monedero’, ingresar a ‘Retiro de fondos’, elegir el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos, dar clic en ‘Continuar’ y luego en ‘Aceptar’. El sistema confirmará que el proceso es un éxito.

(Foto: composición GEC)

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar el estipendio; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿CÓMO REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.