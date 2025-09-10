En medio de la crisis económica y social que afecta a Venezuela, el régimen presidido por Nicolás Maduro mantiene la entrega de diversos subsidios a la población como parte de sus políticas sociales. Inclusive, a inicios de septiembre 2025, el gobierno chavista anunció la distribución del Bono Amor Mayor para miles de adultos mayores que no reciben el pago por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Esta buena noticia ha generado diversas dudas entre los beneficiarios por conocer el monto del estipendio y la fecha en la que se depositará a través del Sistema Patria. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIA EL PAGO DEL BONO AMOR MAYOR EN VENEZUELA?

Según medios locales, a partir del lunes 8 de septiembre el régimen de Nicolás Maduro activó el esperado Bono Amor Mayor, correspondiente al presente mes. Los beneficiarios del estipendio son los adultos mayores que no cobran del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y que se encuentran inscritos en el sistema del Carnet de la Patria, quienes recibirán 130 bolívares, equivalente a aproximadamente 0,84 dólar, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Desde 8 de septiembre el régimen de Nicolás Maduro activó el esperado Bono Amor Mayor, correspondiente al presente mes. Foto: Captura

Por consiguiente, el pago de este apoyo económico se realizará de forma directa y gradual a cada persona que cumpla con los requisitos para ser beneficiario. Así, este grupo será informado mediante un mensaje de texto proveniente del número corto 3532 o a través de la aplicación VeMonedero, donde se les notificará su selección para el bono. Y es que, para efectuar el cobro, deberán acceder a la Plataforma Patria y completar el procedimiento indicado.

TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCACIÓN RECLAMAN UN MEJOR SALARIO EN VENEZUELA

En un contexto de crisis económica y social, la población es la más afectada, enfrentando cada día el desafío de salir adelante. Sin embargo, esto puede verse empañado por un salario mínimo que se mantiene desde el 2022 en 130,06 bolívares, es decir, a 1 dólar mensual conforme el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). A pesar de los diversos bonos que otorga el gobierno de Nicolás Maduro a la población, estos son insuficientes para cubrir ciertas necesidades básicas.

Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) exigió al régimen chavista a aumentar el sueldo al sector educación, quienes ganan entre 1 y 4 dólares mensuales. Asimismo, la ONG Provea recordó que la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar un ingreso adecuado para una vida digna, acorde al costo de la canasta básica, la cual en abril superó los 500 dólares.