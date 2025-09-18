El Estado venezolano comenzó este septiembre con el pago del bono ‘Contra la Guerra Económica’, un beneficio económico dirigido específicamente a los trabajadores jubilados del sector público. Si eres una de las personas en Venezuela que espera este subsidio, aquí te vamos a contar todo lo que debes hacer para cobrarlo sin problemas o errores.

El pago, equivalente a 17.472,00 bolívares, será transferido mediante la plataforma Patria. La entrega del beneficio se realizará de forma progresiva durante la semana, con el propósito de asegurar que cada jubilado reciba el monto correspondiente en su billetera digital.

Por otro lado, se anunció que los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) también serán incluidos en esta jornada de pagos en los próximos días. Se sugiere a los usuarios mantenerse atentos y verificar regularmente su saldo en la plataforma Patria.

Paso a paso: La guía definitiva para cobrar el bono Contra la Guerra Económica sin errores y acceder al beneficio este jueves 18 de septiembre

Con el objetivo de garantizar la correcta asignación del bono, el Sistema Patria insta a los usuarios a cumplir con ciertos requisitos clave: mantener al día la información del grupo familiar, contar con una cuenta bancaria activa asociada al perfil, verificar que los datos de contacto —como el número telefónico y el correo electrónico— estén actualizados, y completar las encuestas socioeconómicas disponibles en la plataforma.

Cómo evitar caer en estafas

Ante recientes intentos de estafa vinculados a beneficios sociales, las autoridades han emitido una alerta preventiva. Se exhorta a los ciudadanos a no ingresar datos personales en sitios no verificados, a confirmar cualquier acreditación únicamente a través del portal oficial Patria.org.ve y a desconfiar de mensajes que ofrezcan premios, bonos o créditos falsos.

Se exhorta a los ciudadanos a no ingresar datos personales en sitios no verificados al momento de cobrar los bonos.| Foto: EFE

Para evitar caer en fraudes, se recomienda seguir únicamente los canales oficiales del Sistema Patria. Las actualizaciones sobre montos, fechas de pago y nuevas asignaciones se difunden de forma segura y puntual a través de sus cuentas verificadas en Telegram, Instagram y WhatsApp.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.