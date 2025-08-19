Ya comenzó la entrega del esperado Bono de Guerra Económica en Venezuela, correspondiente a agosto de 2025, un apoyo económico destinado exclusivamente a empleados públicos, jubilados y pensionados registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Este incentivo forma parte de las medidas sociales implementadas por el gobierno para aliviar la situación financiera de estos sectores, y en esta ocasión incluye un incremento en los montos otorgados, lo que representa un respiro importante para sus beneficiarios. Para proteger a los usuarios de posibles fraudes, el Sistema Patria ha difundido el mensaje oficial que confirmará el depósito del bono. A continuación, te ofrecemos toda la información relevante sobre esta entrega.

En este contexto, los beneficiarios serán informados sobre la acreditación de los pagos a través de mensajes enviados desde los números 3532 o 67373. Asimismo, podrán verificar la recepción de los estipendios utilizando la aplicación veMonedero.

El régimen de Nicolás Maduro inició el 14 de agosto la entrega del esperado Bono Contra la Guerra Económica, según informó la plataforma de Bonos Protectores Social Al Pueblo. Esta ayuda, distribuida a través del Sistema Patria, está dirigida principalmente a los adultos mayores, quienes recibirán montos específicos conforme a los registros históricos de pagos.

Ingreso Contra la Guerra Económica: Dirigido a pensionados afiliados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y al programa Amor Mayor. El beneficio económico alcanza un equivalente a 50 dólares indexados, lo que representa aproximadamente 6.700 bolívares, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Pensión del IVSS: Este pago corresponde a los ciudadanos registrados como asegurados en el IVSS. El monto mensual fijado es de 130 bolívares, cifra que coincide con el salario mínimo establecido actualmente en el país.

El Bono Guerra Económica es uno de los más populares en Venezuela. | Foto: EFE

Cómo puedo cobrar el bono

Para retirar dinero desde la Plataforma Patria, primero ingresa con tu usuario y contraseña. Luego, accede al apartado “Monedero” y selecciona “Retiro de fondos”. Escoge el monedero desde donde deseas transferir, indica la cantidad a retirar y selecciona la cuenta bancaria destino. Finalmente, pulsa “Continuar” y confirma la operación con “Aceptar”. Tras completar estos pasos, el dinero será transferido de inmediato a la cuenta bancaria vinculada.

Recomendaciones para no ser estafado al momento de cobrar un bono

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.

Por qué se han demorado algunos bonos en Sistema Patria

Durante la entrega de diversos bonos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, varios beneficiarios han reportado problemas para acceder a la Plataforma Patria. Usuarios en redes sociales denuncian que desde el 14 de agosto, fecha en la que se activó el Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica, la página web y la aplicación presentan fallas que impiden el ingreso. Para mitigar estos inconvenientes, se recomienda lo siguiente: