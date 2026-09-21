Por Redacción EC

El acceso al Sistema Patria es necesario para los usuarios que reciben bonos y otras ayudas económicas gestionadas mediante esta plataforma en Venezuela. Sin embargo, olvidar la contraseña, cambiar de número telefónico o tener dificultades para ingresar puede impedir temporalmente el acceso a la cuenta y a las operaciones disponibles. Ante estas situaciones, el portal cuenta con mecanismos destinados a recuperar las credenciales y volver a utilizar el perfil registrado. Para realizar el procedimiento, es importante contar con los datos asociados previamente a la cuenta y seguir las indicaciones que aparecen en la plataforma.