En un nuevo esfuerzo por apoyar a los sectores más vulnerables, el Gobierno de Venezuela ha retomado en julio de 2025 ha retomado la entrega de distintos subsidios, canalizados a través de la Plataforma Patria. Estos apoyos económicos están orientados principalmente a trabajadores del sector público, así como a personas jubiladas y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sin embargo, se produjo una demora del cobro en este último caso.

Al parecer, durante el mes de julio de 2025 se han presentado fallas en el proceso de entrega del subsidio a través del Sistema Patria. Por medio de sus redes sociales oficiales, el IVSS indicó que el deposito se dará en 4 días. Asimismo, rescató que los usuarios no están obligados escanear códigos ni enviar mensajes.

El cobro de este monto se dará mediante un proceso, el mismo que no depende de cuál es el número con el que termina cada cédula. No obstante, en caso, no se diera con normalidad la entrega, se recomienda lo siguiente:

-Usar el mismo número de teléfono

-No hacer transferencias a terceros

-Actualizar los datos en el sistema

-No olvidar que la edad mínima para pensionarse en el IVSS es de 55 años en mujeres y 60 años en hombres

Este apoyo económico está dirigido a adultos mayores inscritos tanto en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como en el plan social Amor Mayor.

La entrega del bono correspondiente al mes de julio para los pensionados comenzó el 21, con un monto asignado de 5.750 bolívares. Según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela vigente al miércoles 23 de julio, que se ubicó en 120,42 bolívares por dólar, esta cantidad equivale aproximadamente a 47,75 dólares.

Así se distribuirá el Bono Contra la Guerra Económica

Asimismo, se habilitará el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica, el cual será entregado según la siguiente distribución:

Personal jubilado de la Administración pública: De forma extraoficial, se estima que este beneficio será depositado el 17 de julio, con un monto equivalente a 112 dólares indexados.

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: La fecha tentativa para este pago es el 21 de julio, con un valor aproximado de 50 dólares ajustados al índice cambiario.

Es importante señalar que estos montos son referenciales, basados en pagos anteriores. Sin embargo, podrían variar según lo que anuncie oficialmente el Ejecutivo Nacional.

Recomendaciones para cobrar el Bono Contra la Guerra Económica

Asegúrate de que el número celular esté vinculado solo a un usuario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en tu banco.

Evita transferencias hacia terceros que no pertenezcan al núcleo familiar.

Actualiza regularmente los datos personales en el Sistema Patria.