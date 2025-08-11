En medio de la crisis económica y social que afecta a Venezuela, el régimen presidido por Nicolás Maduro mantiene la entrega de diversos subsidios a la población como parte de sus políticas sociales. De hecho, a inicios de agosto 2025, el gobierno chavista anunció la distribución del Bono Amor Mayor para miles de adultos mayores que no reciben el pago por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sin embargo, estos estipendios, si bien representa un ingreso adicional a los bolsillos de los ciudadanos, en la realidad no cubriría para solventar ciertos gastos imprevistos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO ES EL MONTO DEL BONO AMOR MAYOR?

Según la cuenta de Bonos Protectores Social al Pueblo, se conoció que a partir del 7 de agosto el régimen de Nicolás Maduro activó el esperado Bono Amor Mayor, correspondiente al presente mes. Los beneficiarios del estipendio son los adultos mayores que no cobran del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y que se encuentran inscritos en el sistema del Carnet de la Patria, quienes recibirán 130 bolívares, equivalente a aproximadamente 1 dólar, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

De esta manera, el pago de este apoyo económico se realizará de forma directa y gradual a cada persona que cumpla con los requisitos para ser beneficiario. Así, este grupo será informado mediante un mensaje de texto proveniente del número corto 3532 o a través de la aplicación VeMonedero, donde se les notificará su selección para el bono. Y es que, para efectuar el cobro, deberán acceder a la Plataforma Patria y completar el procedimiento indicado.

Por último, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reveló que estos bonos son insuficientes para cubrir la canasta básica familiar. Es decir, esta canasta básica cuenta con un valor de 45.335,76, cifra equivalente a 503,73 dólares, lo cual está estimada para una familia de cinco integrantes. Por ello, con el mencionado subsidio es posible comprar entre uno o dos productos esenciales para el hogar como, por ejemplo, pescado, mariscos, leche, queso, huevos, etc.