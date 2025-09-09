En Venezuela, a través de políticas, normas y estrategias enfocadas exclusivamente en prevenir accidentes de tránsito, se tiene como objetivo disminuir la gravedad de las lesiones y evitar la pérdida de vidas principalmente en las vías públicas. En ese contexto, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la puesta en marcha de una nueva normativa que prohíbe llevar niños en transporte con la finalidad de reforzar la seguridad vial en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE PROHIBIÓ LLEVAR NIÑOS EN EL TRANSPORTE EN VENEZUELA?

De acuerdos con medios locales, Willian Blanquis, vicepresidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), informó que entrará en vigencia una nueva medida que busca prohibir llevar a niños menores de 10 años en motocicletas. Eso no es todo, la norma establece también que queda impedido de realizar ‘motopiruetas’ en las avenidas y carreteras públicas. La medida tiene como finalidad salvaguardar la integridad de los pequeños y contribuir a la disminución de los elevados índices de accidentes de tránsito que se registran a diario a nivel nacional.

El INTT prohíbe el traslado de niños menores de 10 años en motocicletas https://t.co/CcIP1hC9qh — El Nacional (@ElNacionalWeb) September 5, 2025

Asimismo, el funcionario publico instó a los conductores a cumplir con la disposición, caso contrario podrían enfrentar procesos legales. También, según la Ley de Transporte Terrestre, los choferes de estos vehículos deben ser mayores de edad y tener una licencia de segundo grado. Por otro lado, Blanquis informó que no se están otorgando licencias a menores de edad, debido a que en el país ya no se fabrican motocicletas adaptadas a sus características. Y es que, esta disposición forma parte de una estrategia integral orientada a reforzar la seguridad vial y reducir la probabilidad de accidentes en las carreteras.

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDEN ENFRENTAR LOS CIUDADANOS POR NO RETIRAR LA CÉDULA DE IDENTIDAD EN SAIME?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) puso en conocimiento a sus ciudadanos que en caso de no recoger la cédula de identidad en un plazo de 30 días, este será disgregado, es decir, ya no tendrán la opción de recogerlo. Por lo tanto, como única alternativa es agendar una cita, de manera gratuita, desde el inicio con el objetivo de evitar retrasos o inconvenientes durante un nuevo proceso.

Sin embargo, en otras situaciones como, por ejemplo, en caso de hurto o extravío de la cédula de identidad, según el SAIME, establece un plazo de seis meses antes de permitir una nueva solicitud. Y es que, la medida busca prevenir fraudes y reforzar la seguridad en el proceso de identificación de los ciudadanos venezolanos y extranjeros. Es importante recordar que esta institución pública se encarga de la emisión de cédulas de identidad y otros documentos de identificación, así como trámites relacionados con la entrada y salida de personas del país, entre otros.