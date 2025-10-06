En un contexto donde se ha incrementado los costos de vida, la hiperinflación y los salarios son insuficientes, los bonos del Sistema Patria, que son otorgados por el régimen de Nicolás Maduro, representan una gran ayuda para millones de venezolanos, quienes pueden cubrir sus necesidades básicas de todos los días, como alimentos, medicinas y transporte. Por ello, con la llegada de octubre 2025, diversos bonos, a través del Sistema Patria, se activarán destinadas a beneficiar a los más vulnerables. De esta manera, uno de los requisitos indispensables es estar inscrito en esta plataforma, lo cual permitirá obtener diversos subsidios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LA IMPORTANCIA DEL VEMONEDERO PARA LOS PAGOS DE LOS BONOS EN VENEZUELA

El procedimiento para acceder al pago de los bonos es completamente digital y de fácil uso a fin de que la población pueda acceder a ella. Por ello, tras recibir la notificación, los beneficiarios deben ingresar a su Monedero Patria y aceptar los fondos depositados. Según medios locales, para acceder a los beneficios, es indispensable estar inscrito en la plataforma oficial del Sistema Patria. Los beneficiarios activos recibirán un mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373, confirmando la acreditación del bono. Por último, la información puede verificarse mediante la aplicación veMonedero, que opera como un canal directo para revisar los depósitos y los montos disponibles.

¿QUÉ BONOS PODRÍAN ACTIVARSE EN OCTUBRE A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Con la finalidad de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el Gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Por ello, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante los primeros días de octubre, según la plataforma Meridiano: