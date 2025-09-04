El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció recientemente que dará por concluido el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos en 2021, lo que deja a miles de familias en un panorama de incertidumbre legal. La decisión ha despertado temor entre quienes dependen de este beneficio para poder vivir y trabajar en el país sin riesgo de deportación.

La medida ha generado rechazo de organizaciones proinmigrantes y de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que advierten sobre su impacto en comunidades enteras, mientras voces políticas como la de la congresista María Elvira Salazar insisten en que se necesita una solución duradera. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE DICE QUE ES EL FIN DEL TPS PARA LOS VENEZOLANOS?

La administración estadounidense informó que el programa de protección especial otorgado en 2021 a ciudadanos de Venezuela llegará a su término. Esto significa que, al expirar, los beneficiarios perderán el amparo legal que hasta ahora les ha permitido permanecer en el país sin riesgo inmediato de expulsión. Analistas consideran que la decisión no se limita a lo administrativo, sino que está vinculada a la estrategia migratoria de la Casa Blanca y a un endurecimiento de la seguridad fronteriza, según informa la plataforma Meridiano.

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS LEGALES TRAS LA FINALIZACIÓN DEL TPS?

Con la cancelación del programa, los migrantes venezolanos deben evaluar otras vías que les permitan mantener su residencia en Estados Unidos:

Asilo político: requiere demostrar un temor fundado de persecución por razones políticas, religiosas o de pertenencia a determinados grupos sociales.

Estatus de refugiado: se gestiona desde fuera del territorio estadounidense para solicitar protección humanitaria.

Visas de empleo o familiares: aplican en casos específicos según la experiencia laboral, habilidades particulares o vínculos familiares directos.

Especialistas aconsejan buscar asesoría legal cuanto antes, pues cada solicitud depende de circunstancias individuales.

¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTA DECISIÓN EN LAS COMUNIDADES?

Las ONG que acompañan a la población migrante advierten que no solo se afecta a las personas de forma individual, sino también a las comunidades donde se han asentado. El fin del TPS amenaza con desestabilizar la vida de familias que han contribuido a la economía y a la cohesión social de sus vecindarios.

¿QUÉ DICEN LOS CRÍTICOS DE LA MEDIDA?

Diversas organizaciones defensoras de derechos, como la ACLU, cuestionaron la determinación del Gobierno al considerarla un golpe a la protección de los migrantes. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar expresó su rechazo y remarcó que no basta con prórrogas temporales. A su juicio, resulta indispensable implementar mecanismos definitivos que otorguen a los venezolanos la posibilidad de establecerse y trabajar en Estados Unidos sin la constante amenaza de ser deportados.