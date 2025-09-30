En la actualidad, viajar a Estados Unidos de manera legal suele ser una tarea complicada para la población de diversos parte del mundo, ya que deben pasar por una serie de pasos y cumplir con múltiples requisitos a fin de obtener una visa que les permita viajar sin inconvenientes. Aunque, países incluidos en el programa de exención de visas de USA contaban con una ventaja significativa, pues podían ingresar al país gestionando un permiso electrónico de viaje ESTA a un módico precio. No obstante, desde este 30 de septiembre, la tarifa se ha vuelto más caro. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PAÍSES SE AUMENTÓ LA TARIFA DEL ESTA PARA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS?

A partir de este martes 30 de septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aplicó el incremento en la tarifa del permiso electrónico del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). Conforme señala el Registro Federal, quienes deseen tramitar este permiso, que antes costaba US$ 21, deben saber que ahora su precio se ha duplicado, es decir, tiene un valor de US$ 40. Esta medida está dirigida exclusivamente para los países que se encuentran en el programa de exención de visas de EE.UU.

Según la CBP, la ESTA no permite permanecer en Estados Unidos por más de 90 días, ya sea por turismo o negocio, a pesar de que el permiso cuenta con una vigencia de dos años desde su autorización o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte. Así, el programa abarca a más de 40 países, entre ellos Chile, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón, Israel, Corea del Sur y otros. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el incremento de la tarifa se destinará a tres áreas: la promoción del turismo internacional, las operaciones y administración del programa ESTA, y las contribuciones al fondo general del Departamento del Tesoro.

¿QUÉ PAÍSES NO REQUIEREN VISA PARA ENTRAR A ESTADOS UNIDOS?

A continuación, te presentamos los países cuyos ciudadanos ya no necesitan visa americana para ingresar a los Estados Unidos, lo que también aplica a aquellos que posean la nacionalidad o el pasaporte de dichos países: