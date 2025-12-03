En todo el país, millones de venezolanos reciben distintos bonos otorgados por el Gobierno Bolivariano. En esta ocasión, nos enfocamos en los beneficiarios que perciben este apoyo mensual con su monto actualizado. Según lo informado, el Sistema Patria realizará el depósito correspondiente al programa “Cuadrantes de Paz” por el mes de noviembre de 2025, el cual se entregará hasta la primera semana de diciembre en Venezuela.

Primer pago de diciembre: revisa el monto vigente del Bono Cuadrantes de Paz en Venezuela y cuándo puedes cobrarlo

Primer pago de diciembre: revisa el monto vigente del Bono Cuadrantes de Paz en Venezuela y cuándo puedes cobrarlo

Actualmente, millones de jóvenes y adultos mayores en Venezuela tienen la oportunidad de recibir regularmente distintos beneficios sociales, entre ellos el destinado a los “Cuadrantes de Paz”, que se entrega de manera periódica y escalonada.

En cuanto a este bono, la próxima asignación corresponde al mes de noviembre de 2025 y se seguirá pagando hasta la primera semana de diciembre. El monto ha sido actualizado, registrando un aumento del 9% en comparación con lo otorgado en octubre.

El pago correspondiente a los “Cuadrantes de Paz”, destinado a un grupo específico de trabajadores del Estado venezolano y iniciado el viernes 28, alcanza hoy los 18.000 bolívares, equivalentes a aproximadamente 80 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Respecto a esta asignación de noviembre de 2025, es importante resaltar la utilidad de la aplicación veMonedero, diseñada para que los beneficiarios puedan retirar sus prestaciones acumuladas. Además, Sistema Patria envía notificaciones a través de los números cortos 3532 o 67373 a los dispositivos móviles de los usuarios, confirmando el depósito y brindando los detalles relacionados con la acreditación en sus cuentas activas.

Los 5 pasos que debes seguir para cobrar el Bono Cuadrantes de Paz

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

¡Atención adultos mayores! El bono 100% Amor Mayor llega con importantes cambios para diciembre: conoce quiénes lo recibirán y qué beneficios incluye

Este apoyo económico cumple dos propósitos esenciales: ofrecer un ingreso básico a los adultos mayores que carecen de pensión formal y facilitar su incorporación a otros planes sociales que puedan activarse en el futuro.

De cara a diciembre de 2025, el programa tiene previsto sumar a más adultos mayores a su lista de beneficiarios. Para estas nuevas inclusiones, se tomarán en cuenta varios criterios fundamentales, entre ellos:

Mujeres a partir de los 55 años y hombres desde los 60 forman parte del grupo etario considerado para las nuevas incorporaciones.

No contar con una pensión del IVSS ni con ningún otro ingreso previsional similar es un requisito indispensable.

Además, se exige tener el perfil actualizado y activo dentro del Sistema Patria, pues es la plataforma a través de la cual se valida y otorga el beneficio.

Junto con los requisitos ya mencionados, el programa también considera a los siguientes grupos como elegibles para recibir el beneficio:

Personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión regular, quienes constituyen la población prioritaria.

Adultos mayores que se encuentran a la espera de la verificación de su pensión IVSS, y que, mientras tanto, reciben este apoyo temporal.

Ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, identificados a través de los Consejos Comunales o de las Misiones Sociales, quienes pueden ser incorporados por recomendación directa de estas instancias.