El Sistema Patria continúa entregando beneficios sociales a distintos sectores de la población venezolana, entre ellos el bono Chamba Juvenil, dirigido a los jóvenes inscritos en la misión socio-productiva. Este estipendio forma parte de la política de inclusión y apoyo económico que impulsa el Gobierno Nacional.

Como ocurre con otros subsidios, la acreditación del bono se realiza de manera progresiva, y los beneficiarios reciben una notificación oficial en sus teléfonos móviles. Sin embargo, existe una fecha límite para cobrarlo y no perder la asignación. A continuación, te contamos hasta cuándo podrás acceder a este subsidio.

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ COBRAR EL BONO CHAMBA JUVENIL?

Los usuarios tendrán plazo para acceder al pago de este beneficio hasta el sábado 30 de agosto. Pasada esa fecha, el estipendio dejará de estar disponible en el monedero Patria.

Es importante mencionar que los beneficiarios deben estar atentos a un mensaje de texto proveniente de los números 3532 o 67373, ya que este confirma que su dinero ya fue abonado en el monedero Patria, según informa la plataforma Meridiano.

¿QUÉ OTROS BONOS ESTÁN DISPONIBLES?

Además del Chamba Juvenil, hasta el 30 de agosto se entregan otros subsidios dirigidos a distintos sectores de la sociedad:

Robert Serra: para brigadistas de la misión nacional.

Cultores Populares: dirigido a artistas, músicos, poetas, bailarines y exponentes de la cultura.

Cuadrantes de Paz: destinado a funcionarios de seguridad ciudadana, como PNB, GNB, Bomberos y Protección Civil.

¿QUÉ DEBO HACER PARA AUMENTAR MIS POSIBILIDADES DE RECIBIR UN BONO?

El sistema recomienda a los beneficiarios cumplir con ciertas acciones para mantener activa la asignación de bonos:

Acceder de manera frecuente a la plataforma Patria.

Responder encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentos disponibles en el hogar y la bolsa CLAP.

Cambiar la contraseña de seguridad cada 180 días para resguardar la información personal.

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.