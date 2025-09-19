En Venezuela, continúa la entrega de ayudas financieras a través de la plataforma Patria, una medida que busca ofrecer respaldo económico a numerosos ciudadanos. Estos aportes mensuales representan un apoyo clave para cubrir necesidades básicas como alimentación, servicios y recargas móviles. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que se ha incrementado el número de fraudes relacionados con estos beneficios. En esta nota te explicamos cómo identificar el mensaje oficial que confirma el depósito del subsidio.

La distribución de estas ayudas se realiza de manera progresiva y está dirigida únicamente a quienes hayan completado correctamente su registro en el sistema. Para evitar confusiones o caer en desinformación, se aconseja consultar exclusivamente los medios oficiales, donde se detallan aspectos como los montos asignados, fechas de entrega y los requisitos necesarios para ser beneficiario.

Quienes sean seleccionados para recibir el apoyo económico recibirán una notificación en su celular desde los números 3532 o 67373. Luego, deberán acceder a la plataforma Patria para transferir el monto otorgado desde su monedero virtual a su cuenta bancaria personal.

¡Protégete de estafas! Claves para cobrar tus bonos del Sistema Patria con seguridad este viernes 19 y sábado 20 de septiembre

Al utilizar el Sistema Patria, es importante seguir algunas recomendaciones clave para garantizar una experiencia segura y efectiva:

Horario de uso: La plataforma está disponible de lunes a sábado, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:59 p. m. Los domingos se reservan para labores de mantenimiento técnico.

Seguridad de acceso: Guarda tu usuario y contraseña con cuidado. Compartirlos o descuidarlos puede ponerte en riesgo frente a estafas o actividades fraudulentas.

Escaneo del Carnet de la Patria: Esta acción puede aumentar tus posibilidades de recibir beneficios asignados por el sistema.

Información actualizada: Asegúrate de tener tus datos personales al día, como nombre completo, dirección de residencia y condición laboral.

Cambio de clave: Se recomienda renovar tu contraseña al menos cada 180 días para proteger tus datos personales.

Es necesario que sigas ciertas recomendaciones para no caer en estafas al momento de cobrar los subsidios en Venezuela. (Foto: composición GEC)

Cómo cobrar por medio de Sistema Patria

Si ya te llegó la notificación del depósito, solo te falta realizar un trámite breve y fácil para disponer del dinero. Aquí te dejamos los pasos necesarios para cobrar tu bono sin complicaciones:

Ingresa al Sistema Patria: Visita el sitio web www.patria.org.ve o utiliza la aplicación móvil oficial.

Inicia sesión en tu cuenta: Introduce tu número de cédula junto con tu contraseña.

Ve a la sección de beneficios sociales: En el menú principal, selecciona “Inicio” y luego haz clic en “Protección Social”.

Acepta el bono asignado: Localiza el bono disponible y presiona el botón para aceptarlo.

Finaliza la operación: Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso y hacer uso del dinero.

Confirma la recepción del monto: Revisa tu teléfono, ya que recibirás un mensaje de texto confirmando que el monto fue acreditado en tu monedero Patria.