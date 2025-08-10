Transcurre el 2025, y millones de ciudadanos venezolanos son aquellos que continúan favoreciéndose gracias al otorgamiento de cierta cantidad de bolívares correspondiente a los denominados Bonos de la Patria. En efecto, hoy el gobierno a cargo de Nicolás Maduro, y mediante Sistema Patria, hace efectivo el depósito de diversas conceptos como prestaciones económicas que hacia la primera quincena de agosto, implica la cobranza de quienes conforman varios listados de beneficiarios.

La primera semana completa de dicho periodo sobre territorio que preside Nicolás Maduro, continuará trayendo consigo el pago de subsidios dirigidos a los sectores de escasos recursos, y mediante el cual hasta las familias favorecidas debidamente inscritas en Plataforma Patria, tienen la facilidad de generar retiros haciendo uso de herramientas digitales puntuales.

De esa manera el veMonedero asociado a sistema creado por Gobierno Bolivariano, se vuelve indispensable para acceder a la cobranza de bonos como el “Ingreso Contra La Guerra Económica” que al igual que en julio 2025, terminará depositándose a partir de mediados de agosto, mientras el bono indexado activado desde el Día del Trabajo, ha empezado a entregarse desde el día 3 y hasta el miércoles 13.

A propósito de prestaciones económicas y subsidios que conforman listado de pagos programados bajo la gestión de Nicolás Maduro, te compartimos los nombres y montos de aquellos que te serán depositados durante la primera quincena del octavo mes del año:

GRAN MISIÓN EN AMOR MAYOR

- Subsidio dirigido a adultos mayores que no reciben pensión por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

- Monto, 130 bolívares

BECA UNIVERSITARIA, 568.10 bolívares

BECA ENSEÑANZA MEDIA, 378.75 bolívares

, 378.75 bolívares CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN

- Subsidio dirigido a docentes activos en el Ministerio de Educación.

Con respecto a agosto 2025, también te revelamos que hacia la primera quincena, el denominado Bono Único Familiar empezó a ser depositado desde el día 3 e inicia así un otorgamiento de monto que busca aliviar carga económica de 6 millones de familias venezolanas gracias a tercera entrega cuyo ajuste con aumento hoy asciende a los 1,890 bolívares.

Desde aquella fecha, y hasta el miércoles 13, dicho otorgamiento pasa a convertirse en una prestación económica indexada que reúne a los siguientes programas sociales, y desde el veMonedero puedes terminar cobrando durante los primeros días de cada periodo mensual:

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

100% Escolaridad

ACCEDE A RETIRO DE BOLÍVARES POR BONOS PAGADOS VÍA SISTEMA PATRIA EN VENEZUELA, SIGUIENDO ESTOS SENCILLOS PASOS