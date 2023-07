El Gobierno de Nicolás Maduro suele brindar bonos a los ciudadanos que se encuentran en vulnerabilidad debido a la pandemia del coronavirus y la fuerte crisis económica, humanitaria, política y social en la que está atravesando el país.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DE LOS BONOS DE LA PATRIA EN VENEZUELA?

Los bonos que son entregados por el Sistema Patria son dirigidos para un grupo en específico de venezolanos que están en situación de vulnerabilidad y que se han registrado en la plataforma web del Sistema Patria, creada por el Gobierno para gestionar ciertos pagos, subsidios, beneficios sociales o bonos.

Además, para poder contar con algunos de estos subsidios, es importante crear un perfil en la web, llenar los formularios correspondientes. El sistema solicitará información como la cédula de identidad, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, lugar de residencia, etc.

Estos bonos son entregados de manera aleatoria, es decir, solo ciertas personas logran recibir mientras que otras no, y no hay una lógica clara detrás de las asignaciones. También, no existe la opción de inscribirse por un bono en particular, por lo que solo queda esperar a que asignen alguno.

¿CÓMO SABER SI TIENE ALGÚN BONO DEL SISTEMA PATRIA EN VENEZUELA?

Para todos los ciudadanos venezolanos que cuenten con algunos de los bonos del Sistema Patria serán notificados mediante un SMS del número corto 3532 y también por la aplicación veMonedero con un mensaje indicativo del bono que se está entregando. Cabe mencionar que tendrás que entrar a tu Perfil del Sistema Patria y darle el botón rojo “Recibir Bono”.

BONOS QUE SE PAGAN DURANTE EL MES DE JULIO MEDIANTE EL SISTEMA PATRIA EN VENEZUELA

Bono Hogares de la Patria: 1 de julio

Economía Familiar: 1 de julio

Parto Humanizado: 1 de julio

Lactancia Materna: 1 de julio

100% Escolaridad: 1 de julio

José Gregorio Hernández: 1 de julio

100% Amor Mayor: 6 de julio

Primer bono especial (Gloriosa Independencia): 7 de julio

Beca Universitaria: 8 de julio

Beca Enseñanza Media: 8 de julio

El Gobierno de Nicolás Maduro confirmó los nuevos bonos que entregará en abril (Foto: Sistema Patria).