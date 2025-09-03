El Banco de Venezuela lanzó recientemente el programa CrediJoven, una alternativa de financiamiento creada para apoyar a jóvenes mayores de 18 años que buscan consolidar proyectos productivos en el país.

Este mecanismo crediticio cuenta con condiciones específicas que los solicitantes deben cumplir para poder acceder al beneficio. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SOLICITAR EL CREDIJOVEN DEL BDV?

Para postularse al crédito, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones definidas por la entidad bancaria:

Estar afiliado a la plataforma Emprender Juntos.

Contar con firma personal ya legalizada.

Demostrar que la actividad económica tiene un tiempo de operación mínimo de seis meses y máximo de dos años.

Estar inscrito en el programa EmprendeBDV.

Disponer de un espacio físico o digital que permita llevar a cabo las operaciones.

Comercializar bienes o servicios a través de redes sociales.

Programa CrediJoven del BDV. | Foto: Freepik

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CREDIJOVEN?

La propuesta busca consolidar el rol de los jóvenes en la economía nacional, respaldando proyectos innovadores que generen empleo y amplíen la oferta de productos y servicios en Venezuela. Además, pretende fortalecer el tejido emprendedor con mecanismos de financiamiento adaptados a las necesidades actuales del mercado, según explica la plataforma Meridiano.

Programa CrediJoven del BDV. | Foto: Freepik

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO EN EL SISTEMA PATRIA?

Uno de los pasos clave para optar al financiamiento es la inscripción en la Plataforma Patria, requisito indispensable que valida la información del solicitante. El trámite es totalmente en línea y consiste en crear un usuario, ingresar datos personales, confirmar el código de verificación enviado por SMS y establecer una clave de acceso. Solo al completar este proceso, el sistema confirma la afiliación satisfactoria.

¿CÓMO REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.