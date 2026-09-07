Por Redacción EC

Los usuarios que buscan abastecer sus vehículos con gasolina subsidiada en Venezuela deben verificar previamente qué jornada tienen asignada durante esta semana. La distribución del combustible se realiza bajo un esquema que establece fechas específicas según el número con el que termina la placa de cada automóvil, por lo que el acceso no está habilitado para todos los conductores al mismo tiempo. La medida permite distribuir de manera ordenada la demanda en las estaciones de servicio incluidas dentro del programa oficial. A su vez, la modalidad está vinculada al sistema de asignación gestionado mediante el Sistema Patria, plataforma utilizada para determinar quiénes pueden acceder al beneficio en los días establecidos. Para el periodo comprendido entre el 7 y el 13 de septiembre, las jornadas fueron determinadas tomando como referencia la cifra final de las matrículas. Antes de dirigirse a una estación, resulta conveniente comprobar el turno asignado y verificar que el vehículo figure entre los autorizados para abastecerse.