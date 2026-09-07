Los usuarios que buscan abastecer sus vehículos con gasolina subsidiada en Venezuela deben verificar previamente qué jornada tienen asignada durante esta semana. La distribución del combustible se realiza bajo un esquema que establece fechas específicas según el número con el que termina la placa de cada automóvil, por lo que el acceso no está habilitado para todos los conductores al mismo tiempo. La medida permite distribuir de manera ordenada la demanda en las estaciones de servicio incluidas dentro del programa oficial. A su vez, la modalidad está vinculada al sistema de asignación gestionado mediante el Sistema Patria, plataforma utilizada para determinar quiénes pueden acceder al beneficio en los días establecidos. Para el periodo comprendido entre el 7 y el 13 de septiembre, las jornadas fueron determinadas tomando como referencia la cifra final de las matrículas. Antes de dirigirse a una estación, resulta conveniente comprobar el turno asignado y verificar que el vehículo figure entre los autorizados para abastecerse.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

Cronograma de distribución de gasolina

Lunes 7 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8

placas que terminan en Martes 8 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0

placas que terminan en Miércoles 9 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2

placas que terminan en Jueves 10 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4

placas que terminan en Viernes 11 de septiembre: placas que terminan en 5 y 6

placas que terminan en Sábado 12 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8

placas que terminan en Domingo 13 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.