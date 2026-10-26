En Venezuela, la distribución de gasolina subsidiada se rige por un cronograma organizado de acuerdo con el último número de la placa de cada vehículo. Este mecanismo establece los días en que los beneficiarios pueden acudir a las estaciones de servicio habilitadas para recibir el combustible. La gestión de este apoyo económico se realiza mediante el Sistema Patria, una plataforma digital del Gobierno venezolano. Ante ello, los conductores deben consultar el calendario actualizado para conocer cuándo pueden abastecer sus vehículos. Revisar las fechas con anticipación permite organizar el abastecimiento y evitar desplazamientos innecesarios a los grifos en jornadas que no les corresponden.

Cronograma de distribución de gasolina

Lunes 26 de octubre: placas que terminan en 5 y 6

Martes 27 de octubre: placas que terminan en 7 y 8

Miércoles 28 de octubre: placas que terminan en 9 y 0

Jueves 29 de octubre: placas que terminan en 1 y 2

Viernes 30 de octubre: placas que terminan en 3 y 4

Sábado 31 de octubre: placas que terminan en 5 y 6

Domingo 1° de noviembre: placas que terminan en 7 y 8

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.