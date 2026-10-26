Por Redacción EC

En Venezuela, la distribución de gasolina subsidiada se rige por un cronograma organizado de acuerdo con el último número de la placa de cada vehículo. Este mecanismo establece los días en que los beneficiarios pueden acudir a las estaciones de servicio habilitadas para recibir el combustible. La gestión de este apoyo económico se realiza mediante el Sistema Patria, una plataforma digital del Gobierno venezolano. Ante ello, los conductores deben consultar el calendario actualizado para conocer cuándo pueden abastecer sus vehículos. Revisar las fechas con anticipación permite organizar el abastecimiento y evitar desplazamientos innecesarios a los grifos en jornadas que no les corresponden.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?