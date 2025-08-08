Los subsidios en Venezuela cumplen un papel clave en el apoyo a millones de ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estas asignaciones económicas permiten atender necesidades básicas como alimentación, salud y transporte, aliviando el impacto de las fluctuaciones económicas en la vida cotidiana. A través de plataformas como el Sistema Patria, el Estado ha logrado canalizar de forma directa estos beneficios, fortaleciendo la inclusión social y ofreciendo respaldo a sectores que requieren atención prioritaria. A propósito de ello, estos son los bonos que puedes cobrar hasta este sábado 9 de agosto.

Entre los días 4 y 9 de agosto, el Ejecutivo venezolano activó una nueva fase de entrega de ayudas económicas mediante la plataforma del Sistema Patria. Esta jornada de asignaciones, organizada de manera progresiva, incluye distintos bonos sociales correspondientes al mes de agosto, destinados a brindar respaldo directo a la población registrada en el sistema.

¡Que no se te pasen! Estos son los subsidios que puedes cobrar hasta este sábado 9 de agosto en Venezuela

• Bono 100% Amor Mayor: Está orientado a personas de la tercera edad que no están afiliadas al sistema de pensiones del IVSS.

• Beca Universitaria: Dirigido a quienes cursan estudios superiores, este apoyo económico no tiene todavía un valor oficial definido para agosto, aunque se espera que el incremento sea comparable al de los demás bonos vigentes.

• Beca Enseñanza Media: enfocado en estudiantes del ciclo básico y diversificado.

¡Atención usuarios! Si piensas cobrar tu bono es OBLIGATORIO que sepas esta información del Sistema Patria

Al utilizar el Sistema Patria, es importante seguir algunas recomendaciones clave para garantizar una experiencia segura y efectiva:

Horario de uso: La plataforma está disponible de lunes a sábado, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:59 p. m. Los domingos se reservan para labores de mantenimiento técnico.

Seguridad de acceso: Guarda tu usuario y contraseña con cuidado. Compartirlos o descuidarlos puede ponerte en riesgo frente a estafas o actividades fraudulentas.

Escaneo del Carnet de la Patria: Esta acción puede aumentar tus posibilidades de recibir beneficios asignados por el sistema.

Información actualizada: Asegúrate de tener tus datos personales al día, como nombre completo, dirección de residencia y condición laboral.

Cambio de clave: Se recomienda renovar tu contraseña al menos cada 180 días para proteger tus datos personales.

Cómo cobrar por medio de Sistema Patria

Si ya te llegó la notificación del depósito, solo te falta realizar un trámite breve y fácil para disponer del dinero. Aquí te dejamos los pasos necesarios para cobrar tu bono sin complicaciones:

Ingresa al Sistema Patria: Visita el sitio web www.patria.org.ve o utiliza la aplicación móvil oficial.

Inicia sesión en tu cuenta: Introduce tu número de cédula junto con tu contraseña.

Ve a la sección de beneficios sociales: En el menú principal, selecciona “Inicio” y luego haz clic en “Protección Social”.

Acepta el bono asignado: Localiza el bono disponible y presiona el botón para aceptarlo.

Finaliza la operación: Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso y hacer uso del dinero.

Confirma la recepción del monto: Revisa tu teléfono, ya que recibirás un mensaje de texto confirmando que el monto fue acreditado en tu monedero Patria.