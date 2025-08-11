A inicios de agosto 2025, el régimen que preside Nicolás Maduro comenzó con la distribución del Bono Hogares de la Patria o ahora llamado Bono Único Familiar, tras la unificación del resto de pagos del Programa de Protección Social. Sin embargo, la Plataforma Patria estableció una fecha límite para que los miles de beneficiarios puedan cobrar el estipendio, que corresponde al mes de agosto 2025. De esta manera, la población podrá cubrir ciertas necesidades básicas del hogar, pese a que estos montos son insuficientes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ YA NO SE PUEDE COBRAR EL BONO ÚNICO FAMILIAR EN VENEZUELA?

Según el Bonos Protectores Social al Pueblo, millones de familias empezaron a recibir el Bono Único Familiar que estará activo hasta el 11 de agosto, por lo que después de esta fecha no será posible cobrar. El estipendio agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros. En cuanto a la asignación del beneficio es de 1 890 bolívares, equivalente a 14,96 dólares, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, este subsidio reemplazará de manera progresiva a diversos programas previos, centralizando los recursos en una sola entrega económica, adecuada a las necesidades específicas de cada familia. Como se recuerda, el 7 de agosto de 2025, el canal oficial Patria Digital anunció que el Bono Único Familiar se deposita automáticamente en la cuenta del beneficiario registrada en el Sistema Patria, sin requerir el escaneo de códigos ni confirmación por mensaje.

Pasos para cobrar los bonos en el Sistema Patria