En agosto de 2025, el Gobierno de Venezuela continúa otorgando el Bono Contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria, una medida que representa un alivio económico para miles de ciudadanos que enfrentan la persistente inestabilidad del país. Aunque el pago se realiza en bolívares, su valor está anclado al dólar, siguiendo la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), como una estrategia para resguardar el poder adquisitivo frente a la volatilidad cambiaria que caracteriza la economía nacional.

¿Qué pasó con los pagos del MPPE, hoy en Venezuela? Tabla de escalas del Bono Guerra Económica para docentes, requisitos, fechas de cobro y más vía Ministerio de Educación

Como parte de las medidas de apoyo económico, el Ministerio de Educación tiene contemplado otorgar el Bono Contra la Guerra Económica a todo el personal del sector educativo, sin distinción entre trabajadores activos y jubilados.

Esta asignación se suma al pago del Cestaticket, cuyo depósito también está previsto a nivel nacional. Ambas entregas coincidirían con la cancelación de la primera quincena de agosto, en un intento por reforzar los ingresos del gremio en medio de las persistentes dificultades económicas del país.

Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (se pagó el jueves 14 de agosto)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (se pagó el lunes 18 de agosto)

Cestaticket

Segunda Quincena.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) anunció que el Bono Especial de Vacaciones destinado a los docentes fue fijado en 6.160 bolívares, monto que corresponde al equivalente de 60 días de salario integral. Esta asignación forma parte de los beneficios contractuales del gremio y busca brindar un respaldo económico durante el período vacacional del magisterio.

El desembolso del Bono Especial de Vacaciones se realizará de manera escalonada a lo largo de la primera quincena de julio. Según lo informado, los docentes y trabajadores obreros del sector educativo serán los primeros en recibir este beneficio. En el caso del personal administrativo, el pago se efectuará en una fecha distinta, establecida según las condiciones particulares contempladas en su régimen laboral. Esta medida busca garantizar que todos los integrantes del sistema educativo reciban lo que les corresponde, respetando los tiempos y modalidades estipulados para cada grupo.

Quiénes son los beneficiarios del Bono Guerra Económica

El bono está dirigido a tres grupos principales: empleados activos del sector público que perciben Cestaticket, jubilados que ya no reciben este beneficio alimentario y pensionados registrados en el IVSS. Cada uno de ellos recibe un monto diferente, ajustado según la referencia cambiaria oficial del BCV.

El bono está dirigido a tres grupos principales: empleados activos del sector público que perciben Cestaticket, jubilados que ya no reciben este beneficio alimentario y pensionados registrados en el IVSS. (Foto: composición GEC)

En qué fecha se pagará el Bono Contra la Guerra Económica

Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto

Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto

Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

Para agosto de 2025, los tres grupos beneficiarios del Bono Contra la Guerra Económica recibirán un nuevo monto ajustado, en línea con el sistema de indexación vigente en Venezuela. Esta actualización fue anunciada con antelación por el presidente Nicolás Maduro y ya se encuentra en plena ejecución. Los montos establecidos son los siguientes:

Trabajadores del sector público: 120 dólares indexados

Jubilados: 112 dólares indexados

Pensionados: 50 dólares indexados

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.