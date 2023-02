Una gran polémica viene generando una acusación que se ha realizado contra la modelo Yorbriele Ninoska Vásquez Álvarez, Miss Earth Venezuela 2017. ¿Qué es lo que se sabe respecto a esta denuncia por trata de mujeres que viene enfrentando la modelo? En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre esta información que viene generando gran conmoción en la opinión pública.

LO QUE SE SABE DE LA ACUSACIÓN A NINOSKA VÁSQUEZ

La modelo Yorbriele Ninoska Vásquez Álvarez, Miss Earth Venezuela 2017, rechazó este lunes ser extraditada a México por supuesta implicación en la trata de mujeres para la prostitución, y aseguró que el caso es un montaje del empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien supuestamente la amenaza desde que rompió con él.

La Audiencia Nacional de España celebró hoy la vista de su extradición, reclamada por las autoridades mexicanas.

La Fiscalía española se opone por no apreciar indicios de participación de la mujer en los hechos y al ver verosímil la alegación de la defensa de que el procedimiento pudo ser instigado por la expareja de la antigua miss, pues le envió copia de la orden de detención antes de que ella tuviera conocimiento de ella.

Yorbriele Ninoska Vásquez, de 30 años y detenida el 28 de agosto pasado en Madrid, aseguró que tiene miedo de volver a México por las amenazas de su expareja a ella y su familia.

Las autoridades mexicanas piden la entrega por su supuesta participación en agosto de 2021 con otras personas en una operación de trata consistente en ofrecer trabajo como azafatas a dos mujeres para obligarlas a ejercer la prostitución.

“Todos los días que sitúan en México a Ninoska ella estaba en eventos internacionales”, alegó la defensa.

Su abogado recordó que Vásquez Álvarez es actualmente modelo de varias marcas internacionales, con más de 1,2 millones de seguidores en redes sociales.

“Es una persona pública que tuvo una relación de pareja con Francisco Javier Rodríguez Borgio, que es nada menos que uno de los mayores empresarios de México, dueño de la Fundación Big Bola, propietaria de 38 casinos en varios estados mexicanos y que está en la lista Forbes” (de multimillonarios), subrayó.

Añadió que Yorbriele Ninoska tuvo una relación de pareja con él bastante duradera, “de más de cinco años”, hasta que en 2020 decidió terminarla.

Según esta versión, el empresario “no lo aceptó y, a partir de ahí, empezaron las amenazas, que se tradujeron cuando, el 26 de mayo de 2022, le mandó un mensaje” con la foto de la orden de detención con el membrete de la Fiscalía General de Justicia de México.

El letrado leyó algunos de los mensajes que el empresario habría escrito a la reclamada por México: “Yo me escondería debajo de las piedras, nos vemos en la cárcel, búscate al mejor abogado de México, esta vez no estoy jugando. Te está buscando Interpol, vete a Venezuela, no salgas nunca más de ahí. Si te encuentro, te quedas 25 años en la cárcel”.

Además, denunció que este empresario “junto con su actual pareja, Miss Venezuela 2019, Michelle Roxana Castellanos (...), fue a un notario de México para hacer un poder para realizar las acciones pertinentes y necesarias en contra de Ninoska, que ha concedido a dos abogados venezolanos”.

Por ello, además de pedir la denegación de la extradición, el abogado solicitó que la Audiencia Nacional española deduzca testimonio para investigar los posibles hechos delictivos que haya podido cometer el empresario mexicano.