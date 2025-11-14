El pago del Bono de Guerra Económica correspondiente a noviembre de 2025 vuelve a generar expectativas entre trabajadores públicos, jubilados y pensionados, quienes dependen de los anuncios del Sistema Patria para conocer las fechas y montos actualizados. Aunque el Gobierno venezolano aún no ha difundido un calendario oficial, ya circulan estimaciones basadas en los patrones de depósitos de meses anteriores. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿QUÉ SE CONOCE DEL PAGO DEL BONO DE GUERRA ECONÓMICA DE NOVIEMBRE 2025?

Las fechas preliminares apuntan a que el depósito de noviembre siga un esquema similar al del mes previo. La información extraoficial señala que:

Trabajadores activos y jubilados con Cestaticket recibirían el pago el viernes 14 de noviembre.

Jubilados sin Cestaticket accederían al beneficio el lunes 17 de noviembre.

Pensionados obtendrían el depósito el viernes 21 de noviembre.

Este cronograma tentativo está sujeto a confirmación oficial, pero permite a los beneficiarios anticipar la administración de sus recursos.

¿CUÁLES SON LOS MONTOS ASIGNADOS SEGÚN EL TIPO DE BENEFICIARIO?

El valor del bono varía de acuerdo con el grupo que lo recibe. Para noviembre se manejan las siguientes cifras:

Trabajadores del sector público: 120 dólares indexados.

Jubilados: 112 dólares indexados.

Pensionados: 50 dólares indexados.

Estos montos se depositan directamente en el monedero digital del usuario registrado en la plataforma Patria, según informa la plataforma Meridiano.

Foto: EFE

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

(Foto: composición GEC)

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO EN SISTEMA PATRIA?

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.