En Venezuela, el Sistema Patria inició la entrega del Bono Vacacional destinado a un grupo específico de trabajadores del sector público. El pago fue confirmado por los canales oficiales del Ministerio de Educación (MPPE).

Este subsidio forma parte de los apoyos que el Gobierno continúa asignando a distintos sectores. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES COBRAN EL BONO VACACIONAL Y CUÁNTO RECIBEN EXACTAMENTE?

El bono vacacional está dirigido exclusivamente a los docentes activos y jubilados del sistema educativo público. El pago depositado asciende a 7.700 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 51,87 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del BCV, según informa la plataforma Meridiano.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DEL BONO VACACIONAL?

Los beneficiarios reciben una notificación de acreditación directamente en sus teléfonos móviles, proveniente de los números 3532 o 67373. Además, es posible verificar el pago ingresando en la aplicación veMonedero, donde se refleja el monto recibido. Luego, los usuarios deben ingresar a la billetera digital y transferir los recursos a su cuenta bancaria personal.

Composición EC: Freepik / EFE

¿QUÉ OTROS BONOS ESTÁN DISPONIBLES HOY?

Junto al bono vacacional, el Sistema Patria mantiene activos otros subsidios dirigidos a distintos sectores:

Corresponsabilidad y Formación: para trabajadores en ejercicio de la Administración Pública, con un monto de 27.300 bolívares (185,61 USD).

para trabajadores en ejercicio de la Administración Pública, con un monto de 27.300 bolívares (185,61 USD). Cuadrantes de Paz: destinado a organismos de seguridad ciudadana como la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y Protección Civil. El monto es de 10.500 bolívares (71,38 USD).

destinado a organismos de seguridad ciudadana como la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y Protección Civil. El monto es de 10.500 bolívares (71,38 USD). Cultores Populares: enfocado en artistas, promotores culturales, poetas, escultores y bailarines, quienes reciben 6.300 bolívares (42,83 USD).

Foto: EFE

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBES SEGUIR PARA RECIBIR LOS BONOS DE PATRIA?

Para asegurar la entrega de los subsidios, el sistema recomienda cumplir con varias acciones:

Actualizar el núcleo familiar, incorporando a padres, hijos y demás integrantes con su cédula o fecha de nacimiento.

Responder las encuestas semanales, que generalmente aparecen los lunes y consultan sobre alimentación, servicios básicos y recepción del CLAP.

Revisar los niveles de seguridad de la cuenta, actualizando contraseña, dirección de residencia y situación laboral.

Registrar a los estudiantes en la sección de escolaridad, lo que permite acceder a los apoyos destinados al sector educativo.

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.