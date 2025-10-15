La escasez de gasolina sigue siendo un problema crítico en Venezuela, impactando directamente la movilidad y el día a día de millones de personas. La producción nacional de gasolina resulta insuficiente para cubrir el consumo interno, lo que ha generado largas colas en las estaciones de servicio y ha incrementado la necesidad de recurrir a importaciones para mantener el suministro.

Frente a esta problemática, el gobierno presidido por Nicolás Maduro ha implementado una serie de medidas con el objetivo de regular la distribución de combustible y mitigar sus efectos en la ciudadanía. Una de las estrategias aplicadas es la difusión de un cronograma de abastecimiento de gasolina subsidiada, basado en el último número de la placa de cada vehículo. A continuación, te detallamos cómo se aplicará esta medida del 15 al 19 de octubre.

¿Quiénes acceden a la gasolina subsidiada del 15 al 19 octubre? Conoce los requisitos y placas para la segunda semana

Miércoles 15 de octubre: podrán surtir los números 1 y 2.

Jueves 16 de octubre: corresponderá a los vehículos con terminales 3 y 4.

Viernes 17 de octubre: se abastecerán los vehículos y motos con placas terminadas en 5 y 6.

Sábado 18 de octubre: repite el ciclo con los terminales 7 y 8.

Domingo 19 de octubre: podrán surtir los vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

Gasolina subsidiada en Venezuela: requisitos, cupos y posible alza de precios

Desde el año 2020, el Ejecutivo nacional mantiene vigente un sistema de distribución de combustible con subsidio estatal, gestionado por PDVSA y articulado a través de la plataforma Patria. Este modelo contempla una asignación mensual de litros subsidiados para vehículos particulares y motocicletas, como medida para reducir la carga económica que representa el acceso al combustible en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

Video recomendado

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.