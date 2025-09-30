Uno de los principales desafíos que enfrenta Venezuela actualmente es la escasez de gasolina, un recurso clave cuya limitada disponibilidad ha provocado extensas filas de vehículos en las estaciones de servicio. La producción nacional de este combustible no logra satisfacer la demanda interna, lo que ha obligado al país a recurrir a importaciones. Ante esta situación, el gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado diversas medidas destinadas a controlar tanto la distribución como el consumo de gasolina.

De esta manera, entre las estrategias, se presentó el cronograma de distribución de gasolina subsidiada según el último número de la placa del vehículo del 29 de septiembre al 5 de octubre En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿Quiénes acceden a la gasolina subsidiada del 29 de septiembre al 5 de octubre? Requisitos y placas para los primeros días de este nuevo mes

El jueves 2 de octubre estará habilitado el suministro de gasolina para los conductores cuyos vehículos tengan placas que terminen en los números 7 y 8. Al día siguiente, viernes 3 de octubre, les corresponderá el turno a quienes posean placas finalizadas en 9 y 0.

Durante el fin de semana, el ciclo se reiniciará: el sábado 4 podrán abastecerse los vehículos con terminales 1 y 2, mientras que el domingo 5 será el turno de los que tengan placas terminadas en 3 y 4.

Es necesario que tomes en cuenta este cronograma para acceder a la gasolina subsidiada. (Foto: difusión)

Requisitos para acceder a la gasolina subsidiada

A través del denominado PDVSA estatal, hoy quienes acceden a este privilegio conforman esquema de reparto anunciado en 2020 mediante una actualización de precio y cantidad de litros mensuales relacionados a otorgamiento de prestación económica directa.

Este Sistema de Protección de la Gasolina dirigido a dueños y/o conductores venezolanos de autos y motos, y cuyo saldo positivo asciende al menos a los 25,20 bolívares, tiene por objetivo la asignación de cupos de subsidio al consumidor con la finalidad de cubrir gastos por abastecimiento de combustible en estaciones de servicio ubicados a nivel nacional.

Considerando estas precisiones más el costo actual de dicho combustible, y ascendente a los 5 mil Bs. que puedes canjear única y solo electrónicamente mediante BiopagoPDV, te contamos que el beneficio económico entregado oficialmente a través de cronograma de distribución, llega a los 120 litros para autos y 60 para motos de manera mensual.

Cómo recargar mi Monedero Patria

En caso de no disponer de saldo suficiente, es posible transferir fondos desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en Venezuela. Para ello, es necesario registrar la cuenta habilitada del Banco Central de Venezuela destinada a recargas y efectuar la transferencia conforme a las instrucciones establecidas. En la mayoría de las operaciones, el dinero se acredita de forma inmediata.

Cuál sería el nuevo precio internacional de la gasolina

A falta de oficialización por parte del Gobierno Bolivariano mediante el PDVSA, el aumento del precio internacional de la gasolina, termina pareciendo un hecho si tomamos en consideración las coincidentes publicaciones que vienen realizando conductores del país reportando puntualmente detalles entorno al incremento de tarifa hasta los $0,75.

Con respecto a ello, resulta importante destacar que Bloomberg como medio especializado, hoy profundiza sobre el tema en cuestión recogiendo la opinión y el conocimiento de expertos que confirman que el régimen chavista tiene la intención de incrementar un 0,25 dólares el monto base por litros, y aplicarlo hacia todas las ciudades del país.