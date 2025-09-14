Hoy son millones los venezolanos que reciben apoyo económico por parte de Gobierno Bolivariano, siendo un grupo poblacional en particular el mismo cuyo beneficio se brinda entorno al indispensable producto derivado del petróleo. A propósito de ello, resulta importante destacar que el subsidio de gasolina otorgado estatalmente mediante Sistema Patria, continúa beneficiando a ciudadanos de diversas partes del país, y solamente si terminan cumpliendo con ciertos requisitos entre el lunes 15 y domingo 21 de setiembre, por ejemplo.

ACCEDE A LA GASOLINA SUBSIDIADA ENTRE EL 15 Y 21 DE SETIEMBRE 2025 SI CUMPLISTE CON ESTOS REQUISITOS

A través del denominado PDVSA estatal, hoy quienes acceden a este privilegio conforman esquema de reparto anunciado en 2020 mediante una actualización de precio y cantidad de litros mensuales relacionados a otorgamiento de prestación económica directa.

Este Sistema de Protección de la Gasolina dirigido a dueños y/o conductores venezolanos de autos y motos, y cuyo saldo positivo asciende al menos a los 25,20 bolívares, tiene por objetivo la asignación de cupos de subsidio al consumidor con la finalidad de cubrir gastos por abastecimiento de combustible en estaciones de servicio ubicados a nivel nacional.

Considerando estas precisiones más el costo actual de dicho combustible, y ascendente a los 5 mil Bs. que puedes canjear única y solo electrónicamente mediante BiopagoPDV, te contamos que el beneficio económico entregado oficialmente a través de cronograma de distribución, llega a los 120 litros para autos y 60 para motos de manera mensual.

CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA GASOLINA SUBSIDIADA EN VENEZUELA PROGRAMADA PARA LA TERCERA SEMANA DE SETIEMBRE 2025

Lunes 15 de setiembre

- Placas que terminan en 3 y 4

Martes 16 de setiembre

- Placas que terminan en 5 y 6

Miércoles 17 de setiembre

- Placas que terminan en 7 y 8

Gasolina subsidiada y otorgada a quienes cumplen con ciertos requisitos básicos, según lo determina el Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria.

Jueves 18 de setiembre

Placas que terminan en 9 y 0

Viernes 19 de setiembre

- Placas que terminan en 1 y 2

Sábado 20 de setiembre

- Placas que terminan en 3 y 4

Domingo 21 de setiembre

- Placas que terminan en 5 y 6

Cabe resaltar, que a través de la Plataforma Patria, el gobierno venezolano ha dado a conocer que cada beneficiario de la gasolina subsidiada, hoy tiene la posibilidad de revisar el saldo restante de su cupón enviando un mensaje de texto al número 3777 con la palabra “SALDO” o “GASOLINA” escrita.

ESTE SERÍA EL NUEVO PRECIO INTERNACIONAL DE LA GASOLINA EN VENEZUELA

A falta de oficialización por parte del Gobierno Bolivariano mediante el PDVSA, el aumento del precio internacional de la gasolina, termina pareciendo un hecho si tomamos en consideración las coincidentes publicaciones que vienen realizando conductores del país reportando puntualmente detalles entorno al incremento de tarifa hasta los $0,75.

Con respecto a ello, resulta importante destacar que Bloomberg como medio especializado, hoy profundiza sobre el tema en cuestión recogiendo la opinión y el conocimiento de expertos que confirman que el régimen chavista tiene la intención de incrementar un 0,25 dólares el monto base por litros, y aplicarlo hacia todas las ciudades del país.