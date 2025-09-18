Actualmente, millones de venezolanos reciben respaldo económico del Gobierno Bolivariano, y entre ellos destaca un sector específico vinculado a un recurso clave: los combustibles derivados del petróleo. En este contexto, el subsidio estatal a la gasolina, gestionado a través del Sistema Patria, sigue vigente y beneficiando a ciudadanos en todo el territorio nacional de Venezuela.

Sin embargo, para acceder a este apoyo, es imprescindible cumplir con una serie de condiciones dentro del período establecido. A continuación, te contamos quiénes lo reciben este jueves 18 de septiembre.

Lunes 15 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Martes 16 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 17 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 18 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Viernes 19 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 20 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 21 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

La gasolina subsidiada en Venezuela es de gran ayuda para gran parte de la población.

Requisitos para acceder a la gasolina subsidiada

A través del denominado PDVSA estatal, hoy quienes acceden a este privilegio conforman esquema de reparto anunciado en 2020 mediante una actualización de precio y cantidad de litros mensuales relacionados a otorgamiento de prestación económica directa.

Este Sistema de Protección de la Gasolina dirigido a dueños y/o conductores venezolanos de autos y motos, y cuyo saldo positivo asciende al menos a los 25,20 bolívares, tiene por objetivo la asignación de cupos de subsidio al consumidor con la finalidad de cubrir gastos por abastecimiento de combustible en estaciones de servicio ubicados a nivel nacional.

Considerando estas precisiones más el costo actual de dicho combustible, y ascendente a los 5 mil Bs. que puedes canjear única y solo electrónicamente mediante BiopagoPDV, te contamos que el beneficio económico entregado oficialmente a través de cronograma de distribución, llega a los 120 litros para autos y 60 para motos de manera mensual.

Cuál sería el nuevo precio internacional de la gasolina en Venezuela

A falta de oficialización por parte del Gobierno Bolivariano mediante el PDVSA, el aumento del precio internacional de la gasolina, termina pareciendo un hecho si tomamos en consideración las coincidentes publicaciones que vienen realizando conductores del país reportando puntualmente detalles entorno al incremento de tarifa hasta los $0,75.

Con respecto a ello, resulta importante destacar que Bloomberg como medio especializado, hoy profundiza sobre el tema en cuestión recogiendo la opinión y el conocimiento de expertos que confirman que el régimen chavista tiene la intención de incrementar un 0,25 dólares el monto base por litros, y aplicarlo hacia todas las ciudades del país.