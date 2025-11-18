El acceso a la gasolina subsidiada sigue siendo un apoyo vigente para una gran cantidad de personas que viven en Venezuela y que cumplen con los criterios exigidos. Si te encuentras entre los conductores habilitados, puedes revisar el siguiente cronograma, donde se especifican las placas que podrán abastecer combustible entre el 18 y el 23 de noviembre.

¿Quiénes acceden a la gasolina subsidiada entre el 18 y 23 de noviembre? Requisitos y placas para acceder al beneficio

Martes 18 de noviembre: placas 9 y 0

placas Miércoles 19 de noviembre: placas 1 y 2

placas Jueves 20 de noviembre: placas 3 y 4

placas Viernes 21 de noviembre: placas 5 y 6

placas Sábado 22 de noviembre: placas 7 y 8

placas Domingo 23 de noviembre: placas 9 y 0

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, el Sistema Patria exige que el pago de la gasolina subsidiada se realice exclusivamente por vía electrónica mediante BiopagoPDV. Con esta disposición se dejó de aceptar efectivo, con el propósito de agilizar el proceso en las estaciones de servicio y asegurar un control más exacto del cupo mensual asignado.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.