La gasolina subsidiada sigue siendo uno de los principales apoyos que el Gobierno de Venezuela ofrece a la población, disponible para aquellos ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos. Si estás entre los beneficiarios, te invitamos a revisar el siguiente cronograma, en el que se indican las placas autorizadas para abastecer combustible los días 24, 25 y 26 de octubre.

¿Quiénes acceden a la gasolina subsidiada este 24, 25 y 26 de octubre? Conoce los requisitos y placas para acceder al beneficio

Viernes 24 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 25 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 26 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Gasolina subsidiada en Venezuela: requisitos, cupos y posible alza de precios

Desde el año 2020, el Ejecutivo nacional mantiene vigente un sistema de distribución de combustible con subsidio estatal, gestionado por PDVSA y articulado a través de la plataforma Patria. Este modelo contempla una asignación mensual de litros subsidiados para vehículos particulares y motocicletas, como medida para reducir la carga económica que representa el acceso al combustible en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.