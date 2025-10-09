Venezuela enfrenta una compleja crisis de combustible que continúa afectando la movilidad y la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La limitada producción nacional de gasolina no logra cubrir la demanda interna, lo que ha provocado extensas filas en las estaciones de servicio y una mayor dependencia de importaciones para abastecer el mercado.

Ante esta situación, el Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro, ha puesto en marcha diversas medidas para administrar el suministro de combustible y reducir su impacto en la población. Entre estas acciones destaca la publicación de un cronograma de distribución de gasolina subsidiada, el cual se organiza según el último dígito de la placa del vehículo. Aquí te contamos cómo será para el jueves 9 y viernes 10 de octubre.

¿Quiénes acceden a la gasolina subsidiada este jueves 9 y viernes 10 de octubre? Requisitos y placas para cobrar el beneficio

Jueves 9 de octubre: corresponde a placas finalizadas en 1 y 2 .

corresponde a placas finalizadas en . Viernes 10 de octubre: turno para los números 3 y 4 .

turno para los números . Sábado 11 de octubre: se atenderá a los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

se atenderá a los vehículos con placas terminadas en . Domingo 12 de octubre: será el turno de los 7 y 8.

¡No te quedes sin este beneficio! Así es el cronograma de la gasolina subsidiada en Venezuela para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. (Foto: difusión)

Gasolina subsidiada en Venezuela: requisitos, cupos y posible alza de precios

Desde el año 2020, el Ejecutivo nacional mantiene vigente un sistema de distribución de combustible con subsidio estatal, gestionado por PDVSA y articulado a través de la plataforma Patria. Este modelo contempla una asignación mensual de litros subsidiados para vehículos particulares y motocicletas, como medida para reducir la carga económica que representa el acceso al combustible en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

para automóviles 60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.