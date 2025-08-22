Durante los últimos años, Venezuela ha atravesado una severa crisis marcada por la mala gestión financiera, la falta de inversión, la hiperinflación, la tensión política y la polarización, entre otros factores, lo que ha llevado al gobierno de Nicolás Maduro a implementar una serie de ayudas en benefició de la población. En ese contexto, en el marco de sus políticas sociales, el Gobierno otorga una serie de beneficios, a través del Sistema Patria. No obstante, la posible llegada de estos estipendios ha generado una serie de dudas entre los venezolanos, quienes se preguntan cuál es el monto del beneficio y quiénes son los principales beneficiarios. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DE LOS BONOS ANTES DEL 23 DE AGOSTO MEDIANTE EL SISTEMA PATRIA?

Como se sabe, el Sistema Patria es considerado una plataforma virtual donde la población venezolana puede registrarse, a fin de acceder a servicios y beneficios que brinda el gobierno de Nicolás Maduro. Así, también destaca el Carnet de la Patria con un código QR único y personalizado para cada usuario. Por ello, en esta oportunidad, el régimen chavista anunció la posible activación de una serie de bonos antes del sábado 23 de agosto dirigido a un sector de Venezuela. Es importante mencionar que los montos pueden variar según el grupo al que estén dirigidos los subsidios. Aquí los posibles beneficiarios de los estipendios:

Adultos mayores sin pensión.

Madres y jefas de hogar.

Trabajadores independientes registrados en la plataforma.

Estudiantes y jóvenes en programas sociales.

Condiciones para recibir los bonos en el Sistema Patria

Para acceder a estos bonos, los beneficiarios deben mantener sus datos actualizados en el sistema. Por lo tanto, entre los pasos principales a seguir se destacan los siguientes: