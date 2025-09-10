No cabe duda de que la profunda crisis económica y social que atraviesa Venezuela ha forzado a millones de ciudadanos a migrar a diferentes partes del mundo en busca de mejores condiciones de vida. A pesar de ello, el gobierno de Nicolás Maduro otorga diferentes bonos, a través del Sistema Patria, a la población más vulnerable y de pobreza extrema en el país. Esto ha ocasionado que muchas personas se cuestionen sobre este tipo de beneficios que se entregarían durante las primeras semanas de septiembre 2025. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES COBRARÍAN LOS BONOS ENTRE EL 9 Y 13 DE SEPTIEMBRE, A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Como se sabe, el Sistema Patria es considerado una plataforma virtual donde la población venezolana puede registrarse, a fin de acceder a servicios y beneficios que brinda el gobierno de Nicolás Maduro. Así, también destaca el Carnet de la Patria con un código QR único y personalizado para cada usuario. Por ello, en esta oportunidad, el régimen chavista anunció la activación de una serie de bonos antes durante el martes 9 y sábado 13 de septiembre dirigido a un sector de Venezuela. Es importante mencionar que los montos pueden variar según el grupo al que estén dirigidos los subsidios. A continuación, estos serían los beneficios que se estarían entregando:

Beca Universitaria: destinado a los estudiantes en formación académica del nivel superior. El monto es de 840,60 bolívares.

destinado a los estudiantes en formación académica del nivel superior. El monto es de 840,60 bolívares. Beca Enseñanza Media: son para los estudiantes del ciclo básico y diversificado. El monto es de 566,60 bolívares.

🚨 #ATENCIÓN: El #SistemaPatria informa inicia la entrega del #BonoÚnicoFamiliar (septiembre 2025) a través de la #PlataformaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro



✅ Monto en Bs.2.200



📌 La entrega tendrá lugar entre los días #2Sep al #8Sep de 2025.@BonosSocial pic.twitter.com/BgaMMsfPId — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) September 4, 2025

¿QUÉ RECLAMARON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCACIÓN EN VENEZUELA?

En un contexto de crisis económica y social, la población es la más afectada, enfrentando cada día el desafío de salir adelante. Sin embargo, esto puede verse empañado por un salario mínimo que se mantiene desde el 2022 en 130,06 bolívares, es decir, a 1 dólar mensual conforme el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). A pesar de los diversos bonos que otorga el gobierno de Nicolás Maduro a la población, estos son insuficientes para cubrir ciertas necesidades básicas.

Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) exigió al régimen chavista a aumentar el sueldo al sector educación, quienes ganan entre 1 y 4 dólares mensuales. Asimismo, la ONG Provea recordó que la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar un ingreso adecuado para una vida digna, acorde al costo de la canasta básica, la cual en abril superó los 500 dólares.