Hoy varios son los países sudamericanos que vienen combatiendo la inflación mediante iniciativas donde la entrega de bonos se convierte en una prioridad. Al respecto, resulta importante destacar y mencionar a la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro, debido a la implementación de programas a partir de los cuales, y mediante Plataforma Patria, el Gobierno Bolivariano otorga prestaciones económicas durante jornadas puntuales como la iniciada el lunes 15 y culminada el viernes 19 de diciembre 2025.

¿QUIÉNES Y CUÁNTO COBRAN POR ESTOS BONOS VENEZOLANOS ENTRE EL LUNES 15 Y VIERNES 19 DE DICIEMBRE?

La tercera semana completa del duodécimo mes del año sobre territorio que preside Nicolás Maduro, trae consigo el pago de subsidios dirigidos, sobre todo, a aquellas familias de escasos recursos debidamente inscritas en Plataforma Patria, y favorecidas gracias al desembolso de montos específicos.

En ese sentido, resulta importante darte a conocer que según lo refiere el propio Sistema habilitado para otorgamiento, entre el lunes 15 y viernes 19 de diciembre, los beneficiarios venezolanos de los siguientes bonos, pasarán a cobrar prestaciones ajustadas tal y como lo prometió el líder chavista desde el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo:

SOMOS VENEZUELA

- Bono dirigido a adultos brigadistas desplegados en todo el territorio nacional.

- Monto, 1,483.50 bolívares.

INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el duodécimo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, estará llevándose a cabo también en diciembre, y al igual que durante noviembre dividido en dicha cantidad de partes tomando en cuenta la población beneficiaria resaltada a continuación.

A falta de oficialización brindada por parte del Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, te contamos que de no existir cambios de último momento, las fechas y montos de bono entregado serían los siguientes:

Trabajadores de la administración pública, monto superior a los 30 mil bolívares (120 dólares indexados)

- Fecha: Lunes 15 de diciembre

Jubilados del sector público, monto superior a los 28 mil bolívares (112 dólares indexados)

- Fecha: Entre el 17 y 18 de diciembre

El pago del "Ingreso Contra La Guerra Económica" se producirá también durante fechas puntuales del último mes del año, y mediante un Sistema Patria que lo otorga a 3 grupos de beneficiarios puntuales.

Pensionados del IVSS y 100% Amor Mayor, monto superior a los 12 mil bolívares (50 dólares indexados)

- Fecha: Lunes 22 de diciembre

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” en diciembre 2025 sobre territorio venezolano, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como el aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

SIGUE ESTOS PASOS PARA COBRAR DE MANERA EFECTIVA EL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” VÍA PLATAFORMA PATRIA