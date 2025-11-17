La Universidad del Zulia, a través de su Dirección de Recursos Humanos, comunicó recientemente que en breve se realizará el pago de la tercera parte correspondiente al Bono de Fin de Año para su personal en Venezuela. A continuación, te contaremos todos los detalles importantes sobre esta situación del subsidio en mención.

¿Quiénes faltan cobrar el Bono de Fin de Año 2025 en Venezuela? “Se está a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria”

En este escenario, la institución señaló mediante un comunicado que ya se realizó la carga del pago, paso previo para su ejecución a través del Sistema Patria. “Luego de recibir instrucciones por parte de la OPSU”, se procedió a cargar la tercera porción del bono de fin de año, equivalente a un 25%, a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria", indica el comunicado.

El personal activo de la administración pública permanece a la expectativa del desembolso del ‘Ingreso de Fin de Año’ correspondiente a noviembre de 2025, el cual se realizará mediante el Sistema Patria. En octubre, este beneficio se entregó junto con el primer pago de los aguinaldos y con el monto del Ingreso Contra la Guerra Económica.

¿Qué se sabe del pago de noviembre?

Hasta ahora, ninguna autoridad ha precisado o ratificado la fecha exacta en que se realizará el pago durante este mes de noviembre. Aun así, se prevé que la cancelación se efectúe en los próximos días.

El 3 de noviembre se inició la cancelación del segundo mes de aguinaldos para los trabajadores de la administración pública, correspondiendo en esta ocasión al sector de Educación Universitaria, al área de Salud y a los jubilados del Ministerio de Interior y Justicia.

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.