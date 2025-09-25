En Venezuela, millones de personas reciben actualmente distintos tipos de asistencia económica ofrecida por el Gobierno Bolivariano. Dentro de estos apoyos, sobresale uno enfocado en un grupo específico de la población y relacionado con un recurso fundamental: los derivados del petróleo. En este marco, el subsidio a la gasolina, otorgado mediante el Sistema Patria, continúa siendo un apoyo importante para muchas familias en varias zonas del país. A continuación, te explicamos quiénes tienen acceso a este beneficio este jueves 25 y viernes 26 de septiembre.

Lunes 22 de septiembre: Placas 7 y 8.

Placas 7 y 8. Martes 23 de septiembre: Placas 9 y 0.

Placas 9 y 0. Miércoles 24 de septiembre: Placas 1 y 2.

Placas 1 y 2. Jueves 25 de septiembre: Placas 3 y 4.

Viernes 26 de septiembre: Placas 5 y 6.

Sábado 27 de septiembre: Placas 7 y 8.

Placas 7 y 8. Domingo 28 de septiembre: Placas 9 y 0.

Requisitos para acceder a la gasolina subsidiada

A través del denominado PDVSA estatal, hoy quienes acceden a este privilegio conforman esquema de reparto anunciado en 2020 mediante una actualización de precio y cantidad de litros mensuales relacionados a otorgamiento de prestación económica directa.

Este Sistema de Protección de la Gasolina dirigido a dueños y/o conductores venezolanos de autos y motos, y cuyo saldo positivo asciende al menos a los 25,20 bolívares, tiene por objetivo la asignación de cupos de subsidio al consumidor con la finalidad de cubrir gastos por abastecimiento de combustible en estaciones de servicio ubicados a nivel nacional.

Considerando estas precisiones más el costo actual de dicho combustible, y ascendente a los 5 mil Bs. que puedes canjear única y solo electrónicamente mediante BiopagoPDV, te contamos que el beneficio económico entregado oficialmente a través de cronograma de distribución, llega a los 120 litros para autos y 60 para motos de manera mensual.

La gasolina subsidiada es uno de los beneficios a los que pueden acceder miles de venezolanos. / Mairet Chourio

Así debes recargar tu Monedero Patria

En caso de no disponer de saldo suficiente, es posible transferir fondos desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en Venezuela. Para ello, es necesario registrar la cuenta habilitada del Banco Central de Venezuela destinada a recargas y efectuar la transferencia conforme a las instrucciones establecidas. En la mayoría de las operaciones, el dinero se acredita de forma inmediata.

Cuál sería el nuevo precio internacional de la gasolina

A falta de oficialización por parte del Gobierno Bolivariano mediante el PDVSA, el aumento del precio internacional de la gasolina, termina pareciendo un hecho si tomamos en consideración las coincidentes publicaciones que vienen realizando conductores del país reportando puntualmente detalles entorno al incremento de tarifa hasta los $0,75.

Con respecto a ello, resulta importante destacar que Bloomberg como medio especializado, hoy profundiza sobre el tema en cuestión recogiendo la opinión y el conocimiento de expertos que confirman que el régimen chavista tiene la intención de incrementar un 0,25 dólares el monto base por litros, y aplicarlo hacia todas las ciudades del país.