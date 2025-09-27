En Venezuela, uno de los grandes problemas que enfrenta es la escasez de gasolina, un importante producto que ha generado largas colas en las principales estaciones de servicio por parte de los conductores. Inclusive, la producción que se genera de este combustible no cubre la demanda, generando importaciones. Precisamente, el gobierno de Nicolás Maduro ha implementado diversas medidas con la finalidad de regular tanto la distribución como el consumo de gasolina en el país. De esta manera, entre las estrategias, se presentó el cronograma de distribución de gasolina subsidiada según el último número de la placa del vehículo para este 27 y 28 de septiembre. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA GASOLINA SUBSIDIADA ESTE 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE?

Como todas las semanas, la Plataforma Patria continúa entregando durante septiembre un gran beneficio para todos los conductores de vehículos y motocicletas: la distribución de la gasolina subsidiada. Este beneficio brinda a los dueños de los vehículos cerca de 120 litros cada mes y a los motociclistas hasta 60 litros mensualmente. Aunque para acceder a este apoyo es necesario contar con un saldo positivo en el monedero Patria como mínimo 25,20 bolívares para hacer uso del beneficio gubernamental. A continuación, te compartimos el cronograma de distribución del 22 al 28 de septiembre, conforme el terminal de placa del vehículo:

Lunes 22 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Martes 23 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 24 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 25 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 26 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 27 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 28 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

¿HASTA CUÁNDO ES EL PLAZO MÁXIMO PARA COBRAR LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

En medio de las expectativas por la entrega de diversos estipendios en Venezuela, la plataforma Bonos Protectores Social al Pueblo informó que a partir del lunes 22 de septiembre se activó el esperado Bono Contra la Guerra Económica para los pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS). Este grupo de adultos mayores recibieron 7 800 bolívares, equivalentes a 50 dólares según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV). Por otro lado, se espera que el Bono de Corresponsabilidad y Formación se active en los próximos días.

Además, otro de los beneficios que se entregó, a través del Sistema Patria, fue el Bono Robert Serra que está dirigido exclusivamente para los jóvenes brigadistas de entre 18 y 35 años que se encuentren debidamente registrados en el programa socio-productivo. El monto del subsidio es de 832 50 bolívares o US$ 4,99 al tipo de cambio del banco venezolano. Así, los beneficiarios tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar el estipendio o de lo contrario será eliminado. De esta manera, los usuarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373 que indicará la llegada del bono, así como podrán corroborar desde la aplicación móvil veMonedero.