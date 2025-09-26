Durante septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) puso en marcha la entrega de diferentes beneficios económicos dirigidos a su plantilla, entre los que resalta el Ingreso Especial de Vacaciones, otorgado mediante el Sistema Patria.

El reciente bono representa un ingreso adicional para quienes forman parte del sistema educativo, al tiempo que se cumplen los depósitos regulares de quincenas y demás beneficios. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DEL BONO ESPECIAL DE VACACIONES?

El Ingreso Especial de Vacaciones se destina principalmente al personal jubilado del Ministerio de Educación. El beneficio se enfoca en quienes ya se encuentran retirados, garantizando un aporte extraordinario para este grupo de trabajadores que sigue vinculado al sistema educativo a través de sus pensiones y asignaciones.

¿CUÁNDO SE ENTREGA EL BENEFICIO?

El abono del Ingreso Especial de Vacaciones se realizó en los últimos días de agosto, aunque forma parte del cronograma de pagos de septiembre de 2025. Esta asignación fue depositada de manera directa en las cuentas registradas en el Sistema Patria, lo que permitió que los jubilados dispusieran de los recursos sin necesidad de trámites adicionales.

¿CUÁL ES EL MONTO DEL BONO DE VACACIONES?

De acuerdo con los reportes difundidos por el canal informativo Pagos MPPE, el valor del bono fue de 7.700 bolívares, cifra que equivale aproximadamente a 52 dólares si se toma como referencia el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). Se trata de un pago único que complementó los ingresos de los docentes jubilados, en un contexto marcado por la inflación.

¿CÓMO DESCARGAR EL RECIBO DE PAGO DEL MPPE?

Los trabajadores del sector educativo que deseen verificar los detalles de los pagos pueden acceder al portal de Autogestión al Trabajador. Para obtener el comprobante deben:

Ingresar con cédula de identidad, año de nacimiento y últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria.

Seleccionar la opción de recibo de pago.

Completar los campos solicitados por el sistema.

Generar la boleta digital.

Descargar el documento en formato PDF.

¿QUÉ OTROS PAGOS RECIBIÓ EL PERSONAL EDUCATIVO EN SEPTIEMBRE?

Además del bono vacacional, el MPPE programó el pago de los siguientes aportes para todo su personal, tanto activo como retirado:

Primera quincena a partir del 10 de septiembre.

Bono de Guerra Económica junto con Cestaticket desde el 11 de septiembre.

Bono de Guerra para jubilados sin Cestaticket desde el 16 de septiembre.

Segunda quincena durante la última parte del mes.

¿QUÉ ES EL CESTATICKET Y A QUIÉN SE LE ENTREGA?

El Cestaticket, también conocido como Bono de Alimentación, constituye un beneficio mensual destinado únicamente al personal activo del MPPE, entre ellos docentes, administrativos y obreros. Este aporte no llega a los jubilados, quienes reciben otros bonos específicos como el de Guerra Económica o el Ingreso Especial de Vacaciones, según explica el diario La República.

¿CUÁNTO GANAN LOS TRABAJADORES DEL MPPE SEGÚN SU CARGO?

Los sueldos y aguinaldos dentro del Ministerio de Educación varían en función del nivel académico o cargo.

Los trabajadores con título de Técnico Superior Universitario (TSU) reciben un salario mensual de 218 bolívares, acompañado de un aguinaldo de 872 bolívares. En el caso de los Técnicos II, el pago se eleva a 254 bolívares más un aguinaldo de 1.016 bolívares.

Por su parte, el personal que no cuenta con título profesional percibe montos menores, que van de 130 a 197 bolívares, con aguinaldos que oscilan entre 520 y 788 bolívares, dependiendo de la región del país.