Hoy varios países sudamericanos vienen combatiendo la inflación mediante iniciativas donde la entrega de se convierte en una prioridad. Al respecto, resulta importante destacar y mencionar a Venezuela como el país cuyo Gobierno Bolivariano, actualmente hace efectiva la implementación de programas a partir de los cuales otorga prestaciones económicas, y entre el 3 y 7 de noviembre 2025 sin ser la excepción en favor de millones de ciudadanos beneficiarios.

ESTAS POBLACIONES COBRAN BONOS VENEZOLANOS ENTRE EL 3 Y 7 DE NOVIEMBRE, SEGÚN PLATAFORMA DE PATRIA DIGITAL

La primera semana entera del undécimo mes del año sobre territorio que preside Nicolás Maduro, trae consigo el pago de subsidios dirigidos sobre todo, a aquellas familias de escasos recursos debidamente inscritas en Plataforma Patria, y favorecidas gracias al desembolso de montos específicos.

En ese sentido, resulta importante darte a conocer que según lo refiere el propio Sistema habilitado para otorgamiento, entre el lunes 3 y viernes 7 de noviembre, los beneficiarios venezolanos de los siguientes bonos, pasarán a cobrar prestaciones ajustadas tal y como lo prometió el líder chavista desde el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo:

  • GRAN MISIÓN EN AMOR MAYOR

- Subsidio dirigido a adultos mayores que no reciben pensión por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

- Monto, 130 bolívares

  • CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN

- Subsidio dirigido a docentes activos en el Ministerio de Educación.

- Monto, 28.584 bolívares

  • BONO ÚNICO FAMILIAR

Este último subsidio indexado al cual nos referimos, empezará a depositarse desde el lunes 3 de noviembre, tal y como ocurre mensualmente, e iniciándose así un otorgamiento de monto que busca aliviar carga económica de 6 millones de familias venezolanas gracias a sexta entrega cuyo ajuste con aumento bordea los 2 mil bolívares.

Millones son las familias venezolanas que acceden al cobro de bonos otorgados por parte del Gobierno Bolivariano, y mediante un Sistema Patria cuyos depósitos también se harán efectivos durante todo el mes de noviembre.
Desde aquella fecha, y hasta pasado el viernes 7, dicho otorgamiento pasará a convertirse en una prestación económica indexada que reúne a los siguientes programas sociales, y desde el veMonedero puedes terminar cobrando de manera mensual:

  • Hogares de la Patria
  • Parto Humanizado
  • Lactancia Materna
  • José Gregorio Hernández
  • 100% Escolaridad

LOS PASOS A SEGUIR PARA EL RETIRO DE BOLÍVARES POR ENTREGA DE BONOS VENEZOLANOS

  • Ingresa a utilizando tu número de cédula y contraseña.
  • Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.
  • Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».
  • Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.
  • Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

EL PAGO QUE GOBIERNO VENEZOLANO REALIZA A PENSIONADOS DEL IVSS E INICIÓ EN OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENDO A NOVIEMBRE

Actualmente, y bajo la gestión de líder chavista, el sector de ciudadanos favorecidos con el abono de dicha subvención económica, accede a retiro cuya importancia radica en lograr garantizar su bienestar y seguridad otorgándoles hasta 130 bolívares sujetos al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con respecto a esta información, te contamos que según lo precisado por el propio IVSS mediante redes sociales, a partir del miércoles 22 de octubre se hizo efectivo el depósito de prestación dineraria correspondiente al mes de noviembre 2025, y en ese sentido, la entidad de Gobierno Bolivariano invita a la población beneficiaria a hacer uso de la banca electrónica a través de la cual puede gestionar sus pagos de manera rápida, eficiente y segura.

Los denominados Pensionados de la Patria cobran desde el miércoles 22 de octubre, el monto que les corresponde como concepto de noviembre 2025, tal y como lo confirma el IVSS a través de redes sociales.
A propósito de abonos dirigidos a los pensionados del IVSS sobre territorio venezolano, también resulta importante destacar que desde Sistema Patria el mismo 22 empezaron a realizarse los depósitos entorno al pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica”, y cuyo monto hoy asciende a los casi 10 mil Bs. equivalentes aproximadamente a 47,31 dólares, según tasa oficial del BCV.

Si eres adulto mayor venezolano, y pasas a beneficiarte con la entrega del popular bono mencionado hacia el décimo mes de 2025, descubre que ya figura el abono en tu cuenta recibiendo vía mensaje de texto, y desde el número corto 3532 o 67373, una notificación oficial que así debería confirmarlo.

