Con el propósito de ofrecer respaldo económico a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema, el gobierno de Nicolás Maduro continúa promoviendo programas de asistencia social en Venezuela. Estas ayudas buscan cubrir necesidades básicas y garantizar cierto nivel de protección. En ese sentido, las autoridades han exhortado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales, donde se publicarán las fechas de pago y los montos asignados.

¿Recibes bono esta semana? Consulta AQUÍ los subsidios que se entregan vía Sistema Patria del 30 de septiembre al 4 de octubre

A continuación, te presentamos los bonos que se activarán del 30 de septiembre al 4 de octubre:

El Buen Pastor : dirigido a comunidades cristianas y grupos religiosos.

: dirigido a comunidades cristianas y grupos religiosos. Cultores Populares : orientado a trabajadores del ámbito artístico y cultural.

: orientado a trabajadores del ámbito artístico y cultural. Cuadrantes de Paz : destinado a funcionarios de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, bomberos y personal de Protección Civil.

: destinado a funcionarios de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, bomberos y personal de Protección Civil. Corresponsabilidad y Formación : asignado a empleados del sector público registrados en nóminas especiales.

: asignado a empleados del sector público registrados en nóminas especiales. Bono Único Familiar : reservado para beneficiarios de programas sociales como Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

: reservado para beneficiarios de programas sociales como Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. 100% Amor Mayor: dirigido a adultos mayores que no reciben pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Hay bonos que se activarán la primera semana de octubre vía Sistema Patria. (Foto: composición GEC)

¿Cómo saber que recibirás el bono?

Quienes resulten beneficiados serán informados mediante un SMS enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Como alternativa, también pueden comprobar si el depósito fue realizado accediendo a la app veMonedero o consultando su saldo en la plataforma de la billetera digital del Sistema Patria.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.

Por qué es vital registrarse correctamente en el Sistema Patria

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.