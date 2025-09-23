El Ejecutivo de Venezuela inició la asignación del Bono Especial Contra la Guerra Económica, correspondiente al mes de septiembre, destinado a los jubilados del sector público. Esta iniciativa, enmarcada dentro del plan de atención social del Gobierno, tiene como objetivo ofrecer respaldo económico a quienes prestaron años de servicio al país, aliviando así los efectos de la situación económica actual. A continuación, te presentamos toda la información relevante sobre esta entrega.

Revelan nuevo monto del Bono de Guerra Económica con aumento: ¿Cuánto cobrarás realmente con el cronograma oficial del Sistema Patria?

Ya comenzó la distribución del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente a septiembre de 2025. Este beneficio económico fue asignado a los tres sectores establecidos por el Gobierno nacional, de acuerdo con el cronograma previamente definido. A continuación, te explicamos cómo se realizaron los pagos según las fechas estipuladas:

Jueves 11 de septiembre : Trabajadores activos y jubilados del sector público recibieron el bono junto al beneficio del Cestaticket .

: Trabajadores activos y jubilados del sector público recibieron el bono junto al beneficio del . Martes 16 de septiembre : Jubilados sin acceso al Cestaticket fueron beneficiados con la transferencia del bono.

: Jubilados sin acceso al fueron beneficiados con la transferencia del bono. Lunes 22 de septiembre: Pensionados registrados en el sistema del IVSS recibieron el monto correspondiente.

Ya comenzó la distribución del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente a septiembre de 2025. (Foto: composición GEC)

El presidente Nicolás Maduro anunció una nueva actualización en los montos del Bono Contra la Guerra Económica, el cual es distribuido a través del Sistema Patria. Esta medida beneficia a los tres grupos tradicionales que reciben este apoyo económico y se implementa como parte del esquema de indexación que guía las políticas sociales del Ejecutivo nacional.

los trabajadores del sector público recibieron un total de 18.720 bolívares, equivalentes a 120 dólares indexados. Por su parte, los jubilados percibieron 17.472 bolívares (112 dólares indexados), mientras que los pensionados recibieron 7.800 bolívares, correspondientes a 50 dólares indexados.

¿Qué debes hacer para cobrar el bono Contra la Guerra Económica?

Para garantizar la recepción efectiva del bono, el Sistema Patria recuerda a los beneficiarios la importancia de cumplir con ciertos requisitos dentro de la plataforma. Entre ellos, mantener actualizada la información del núcleo familiar, contar con una cuenta bancaria activa debidamente vinculada, verificar los datos de contacto —como el número telefónico y el correo electrónico registrados— y participar en las encuestas socioeconómicas disponibles, esenciales para el perfilamiento y validación de cada caso.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.