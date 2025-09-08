Ha iniciado el noveno mes del año, y así se va acabando un 2025 donde las personas viviendo sobre territorio de Venezuela, han gozado de diversos días feriados también establecidos por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). Al respecto, resulta importante destacar al periodo de setiembre como aquel que revela cierta diferenciación entre los asuetos calendarizados y los brindados de manera muy particular en beneficio de trabajadores del sistema financiero.

ESTOS SON LOS FERIADOS DE SETIEMBRE 2025 EN VENEZUELA, SEGÚN LA SUDEBAN Y EL GOBIERNO BOLIVARIANO

Anualmente, millones son los ciudadanos venezolanos que gozan de jornadas libres e ideales para el descanso, y ello con motivo de efemérides mediante las cuales suelen conmemorarse pasajes históricos experimentados por el país a lo largo de su historia.

En ese sentido, resulta importante remarcar que a diferencia de otros meses, setiembre se presenta como uno de los periodos con menor cantidad de feriados calendarizados sobre dicho territorio sudamericano, siendo solamente el Día de la Virgen de Coromoto, la única festividad celebrada a nivel nacional, según la SUDEBAN.

Con respecto a ello, recordamos que a inicios de enero 2025, la entidad mencionada hizo público su Calendario Bancario a partir del cual da a conocer el listado de asuetos que restringen las actividades propiamente financieras, y así permite el descanso de sus trabajadores también.

El Día de la Virgen de Coromoto se celebra el 11 de setiembre de 2025, pero según la SUDEBAN, figura como feriado en calendario bancario para el lunes 15. (Fuente: Apostolado Mundial de la Virgen de Coromoto)

La Virgen de Coromoto es la Patrona de Venezuela, y como tal recibe todos los honores anualmente, y durante cada mes de setiembre a fin de conmemorar un aniversario más de su aparición ante el cacique indígena cuyo nombre figura junto a la advocación puntual.

"Todos los días del año son hábiles para el trabajo con excepción de los feriados“, remarca el artículo 184 de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo precisamente este lunes 15 del noveno mes del año, la fecha de asueto obligatorio incluido en Calendario Bancario.

ESTOS FERIADOS 2025 SON LOS QUE RESTAN POR CELEBRARSE EN VENEZUELA DESPUÉS DEL DÍA DE LA VIRGEN DE COROMOTO

SUDEBAN

- Domingo 12 de octubre (Día de la Resistencia Indígena)

- Domingo 26 de octubre (Día del Dr. José Gregorio Hernández)

- Sábado 1 de noviembre (Día de Todos los Santos)

- Martes 18 de noviembre (Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá) / Se ejecuta el lunes 24 de noviembre

- Lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

- Miércoles 24 de diciembre

- Jueves 25 de diciembre (Navidad)

- Miércoles 31 de diciembre

GOBIERNO BOLIVARIANO

- Domingo 12 de octubre (Día de la Resistencia Indígena)

- Miércoles 24 de diciembre

- Jueves 25 de diciembre (Navidad)

- Miércoles 31 de diciembre