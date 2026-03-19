En Venezuela, el Ejecutivo mantiene un mecanismo de distribución de carburantes a bajo costo dirigido a conductores previamente inscritos en el registro gubernamental y con información actualizada en la plataforma oficial. Este sistema organiza el acceso a gasolina y gasoil mediante una programación semanal basada en el dígito final de la matrícula vehicular, lo que determina el día asignado para surtir. La medida apunta a regular el flujo en los puntos de expendio, reducir congestiones y administrar de manera más eficiente el consumo entre los beneficiarios autorizados. Así, el despacho se realiza de forma progresiva durante la semana, evitando la concentración masiva de usuarios en una sola jornada. Desde hace algunos años, específicamente a partir de 2022, la cancelación del combustible con tarifa preferente se realiza exclusivamente por vía electrónica mediante el mecanismo BiopagoPDV, integrado al sistema estatal conocido como Plataforma Patria, eliminando el uso de efectivo u otros métodos tradicionales.

Revisa si puedes surtir gasolina: cronograma por placas del 19 al 22 de marzo en Venezuela

Jueves 19 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Viernes 20 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Sábado 21 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Domingo 22 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.