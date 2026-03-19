Por Redacción EC

En Venezuela, el Ejecutivo mantiene un mecanismo de distribución de carburantes a bajo costo dirigido a conductores previamente inscritos en el registro gubernamental y con información actualizada en la plataforma oficial. Este sistema organiza el acceso a gasolina y gasoil mediante una programación semanal basada en el dígito final de la matrícula vehicular, lo que determina el día asignado para surtir. La medida apunta a regular el flujo en los puntos de expendio, reducir congestiones y administrar de manera más eficiente el consumo entre los beneficiarios autorizados. Así, el despacho se realiza de forma progresiva durante la semana, evitando la concentración masiva de usuarios en una sola jornada. Desde hace algunos años, específicamente a partir de 2022, la cancelación del combustible con tarifa preferente se realiza exclusivamente por vía electrónica mediante el mecanismo BiopagoPDV, integrado al sistema estatal conocido como Plataforma Patria, eliminando el uso de efectivo u otros métodos tradicionales.