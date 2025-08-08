En medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa Venezuela en los últimos años, la población busca diversas formas de salir adelante y cubrir gastos imprevistos. De hecho, los bonos que otorga el régimen que preside Nicolás Maduro son insuficientes para cubrir la canasta básica familiar. Ante ello, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció una buena noticia para los venezolanos: oportunidad de empleo en el sector público. De esta manera, los interesados deberán seguir unos simples pasos y mantenerse informado a través de sus canales oficiales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO POSTULAR A LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO DEL SAIME?

A través de sus redes sociales oficiales, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció que abrieron una convocatoria de trabajo para los ciudadanos venezolanos. Para ello, los interesados deben saber que el proceso de postulación es simple y se gestiona mediante un único canal. De esta manera, para postular y formar parte del sector público deberán remitir su currículum vitae (CV) actualizado al correo electrónico captacionydesarrollo@saime.gob.ve.

Aunque el Saime no ha precisado el sueldo, los beneficios ni los requisitos para la postulación, se informó que los interesados deberán enviar su síntesis curricular al correo indicado. Tras ello, se llevará a cabo todo el proceso de selección de personal por parte del personal de Recursos Humanos. Cabe mencionar que se recomienda que el CV incluya datos de contacto actualizados y detalles de la experiencia laboral vinculada al puesto solicitado.

“¿Quieres formar parte de nuestra familia? La Casa de la Identificación abre sus puertas para ti. ¡No dejes pasar esta oportunidad!”, menciona en su red social. Quienes cumplan los requisitos y busquen desarrollarse profesionalmente en el sector público podrán postular a esta convocatoria. El Saime precisó que todo el proceso de selección, incluidos los eventuales llamados a entrevista, se llevará a cabo mediante el mismo correo electrónico registrado.